PERO NO FUE EL ÚNICO TÓXICO QUE TENÍA EL EX ONE DIRECTION

¿Qué es la cocaína rosa? La “droga de fiesta” que Liam Payne consumió antes de morir

La autopsia realizada encontró rastros de esta sustancia en el organismo del cantante que cayó desde el balcón de un hotel porteño. Se la llama así por su color y sabor a frutilla. Es la que se usaba en las fiestas del rapero P. Diddy, denunciado recientemente por drogar, violar y extorsionar a personas.