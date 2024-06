La mujer que denunció a Espinoza por abuso dijo que "no es el único culpable"

Melody Rakauskas, la mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual, afirmó hoy que el intendente de La Matanza, "no es el único culpable", y consideró que "hay muchos cómplices" detrás de ese hecho, ocurrido a mediados de 2021.

En ese sentido, incluyó a su ex pareja Gustavo Cilia: "fueron los dos", afirmó la joven, quien se desempeñaba como secretaria del jefe comunal cuando fue abusada en su domicilio.

"Espinoza no es el único culpable, hay muchos cómplices", afirmó la mujer, quien renunció a su puesto en la municipalidad tras ese episodio y luego reveló fue acosada de distintas maneras

con el fin de atemorizarla.

"Tenía un auto en la puerta de mi casa, vigilándome, me hicieron denuncias falsas, me acosaron en Ezeiza antes de un viaje, también en la India, acusándome de narcotraficante", enumeró la mujer en declaraciones a radio Splendid AM 990.

"La verdad es que no era un chiste, yo nunca denuncié a nadie y estaba denunciando a un tipo que en ese momento pertenecía al partido gobernante", aseveró, en referencia al kirchnerismo.

Por su parte, el fiscal general de la Cámara del Crimen Mauricio Viera pidió este martes que el tribunal confirme el procesamiento de Espinoza, quien será enviado a juicio oral.

"Después que dejé el trabajo lo fui a buscar a Espinoza para ver si al menos se disculpaba, pero no, se rió y me dijo que no pensaba hacerlo", confió la mujer, y añadió: "ahora ya no tengo

nada que decirle, que hable la Justicia".

Al recordar la noche del abuso, Rakauskas remarcó que "él me atacó en mi domicilio, (Espinoza) estaba endemoniado, no se detuvo ni un momento pese que yo estaba llorando. No tuvo piedad".

Por otra parte, Rakauskas subrayó que se decidió a hacer la denuncia "para que esto no le vuelva a pasar a otras mujeres, aunque sé que en el municipio hubo otros casos y ya presenté las pruebas".