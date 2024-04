Realizaron varios allanamientos en el marco de la causa por un robo calificado y lesiones

Luego del violento robo sufrido en su vivienda del barrio Prado Español por el conocido vecino Juan Carlos Quechic, de 72 años, la Justicia ha avanzado en el caso y, en las últimas horas, trascendió que se realizaron distintos allanamientos, cuyos resultados se aguardan.

La fiscal que encabeza el caso, Dra. Fernanda Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº 6 del Departamento Judicial, sigue de cerca todo lo actuado por los investigadores.

Se confía en poder esclarecer este hecho delictivo, encuadrado como robo calificado y lesiones, ya que los ladrones golpearon a Quechic y le provocaron algunas heridas cortantes en el rostro y en la cabeza.

Recordemos que Quechic fue asaltado y golpeado por al menos dos malhechores, quienes ingresaron de noche al domicilio del damnificado, su casa del barrio Prado Español de nuestra ciudad.

El septuagenario fue sorprendido por los maleantes cuando estaba solo en su vivienda y uno de los malvivientes le aplicó golpes en la cabeza y el rostro al hombre, quien presentó algunas heridas por las cuales debió ser asistido una vez que los delincuentes escaparon del lugar, presuntamente en un vehículo que habían dejado estacionado en las inmediaciones.

Los ladrones terminaron llevándose dinero en efectivo y, luego de que Quechic radicara la denuncia en la Comisaría Junín Primera (por razones de jurisdicción), se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la que interviene la fiscal Sánchez.

Se evaluaron las pruebas recogidas por personal de la Policía Científica Departamental, quienes realizaron las pericias de rigor en la casa de Quechic y con ello y otras pesquisas efectuadas se ha ido avanzando en lo que llevaría al esclarecimiento de este caso.

No pagó y lo detuvieron

En la confitería "Bendita Esquina", ubicada en Roque Sáenz Peña 143, esquina Hipólito Yrigoyen, se generaron disturbios, ya que un joven que había consumido productos en dicho local ayer por la tarde no tenía dinero para abonar.

Cuando la moza que lo atendió (de 35 años) fue a cobrarle, el muchacho (iniciales L.J.M.) le informó que no tenía dinero en efectivo y quiso pagar con una tarjeta que no tenía fondos y que no era de su propiedad.

Por ende, se solicitó la presencia de personal policial en "Bendita Esquina". Rápidamente llegaron al local los uniformados, quienes al requisar las pertenencias del muchacho hallaron entre sus prendas un cuchillo, arma blanca que fue secuestrada por los Bicipolicías que actuaron.

Se aprehendió al joven y se lo trasladó a la Comisaría Junín Primera, ubicada a pocas cuadras de allí, donde se le inició una causa penal en la cual se dio intervención al titular de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín, quien resolverá sobre la situación procesal del detenido.