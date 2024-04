Operativo policial permitió avanzar en un caso de robo automotor y secuestrar numerosas armas

En el marco de una causa por la sustracción de una camioneta Toyota que había sido dejada estacionada en la zona del Parque Borchex, investigadores de la Comisaría Junín Primera -tras una minuciosa y exitosa investigación-, lograron determinar que los autores del hecho delictivo eran dos sujetos.

Las pesquisas incluyeron el seguimiento de las imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COMO) Municipal, además de trabajos de campo y testimonios recogidos.

Por ello, se solicitaron a la Fiscalía interviniente varios allanamientos, los que fueron otorgados por el Juzgado de Garantías en turno y efectivizados en forma conjunta con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), del Destacamento de Infantería, de la Sección Apoyo de Seguridad Urbana (SASU), de la Policía Local y del Comando de Patrullas.

En las requisas se logró la detención de dos jóvenes, de 25 y de 21 años de edad, a quienes se les secuestraron prendas para vestir utilizadas en el momento de delinquir, una motocicleta utilizada durante el atraco y teléfonos celulares.

Se les inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada "Hurto agravado de vehículo" y, a uno de los detenidos, otra causa rotulada "Tenencia ilegal de arma de fuego", ya que se secuestró un revólver en su poder.

El mismo, tenía además pedido de secuestro activo por un hecho delictivo cometido en la Provincia de Córdoba y, asimismo, teniendo en cuenta que al hallarse los delincuentes cercados por los efectivos, se logró detectar que el vehículo sustraído estaba siendo movilizado de un lugar a otro, en nuestra ciudad. Se solicitó una nueva orden de allanamiento para un domicilio y local comercio de la avenida La Plata, donde se procedió al secuestro de telefonía celular, un DVR, una tablet y otros elementos.

Lo propio ocurrió con dos handys, una pistola calibre '11.25 marca Bayester Molina, con el numero serie suprimido y once municiones; un pistolón calibre '12 marca Venturini; un revólver a gas réplica de un Magnun '357 con seis municiones; otro revólver a gas replica Bersa Thunder Pro con nueve cartucho AT Cal. 12/70; y 50 municiones calibre '9 milímetros. Se aprehendió a un hombre de 46 años de edad, imputado por el delito de "Tenencia ilegal de arma de fuego", pero allí no acabo el accionar de los investigadores.

Se solicitó un allanamiento en una propiedad de la localidad de Dudignac, Partido de 9 de Julio, el que fue diligenciado en forma conjunta con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de esa localidad y del Destacamento Policial local.

Se pudieron secuestrar en la requisa telefonía celular; una llave comando perteneciente al vehículo sustraído; un revólver marca Tala calibre '22; una pistola Alpa calibre '22; una carabina Batán calibre '22; y una escopeta Centauro calibre '28.

Se dispuso desde la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Mercedes el inicio de una causa caratulada "Tenencia ilegal de arma de fuego", lográndose con todo lo detallado un importante avance de la investigación y se continúan cumpliendo las tareas impartidas desde la Fiscalía interviniente.