Con la intervención de nueve distritos, se realizó un encuentro regional por la seguridad

Se llevó a cabo un encuentro regional de seguridad en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, que sirvió una vez más de anfitrión para la participación de titulares de carteras homólogas de Alem, Chacabuco, Ameghino, Pinto, Arenales Viamonte, Rojas y Lincoln, que mantuvieron un intercambio de experiencias e inquietudes con el fiscal general Dr. Juan Manuel Mastrorilli.

Al respecto, el Dr. Juan Manuel Mastrorilli, fiscal general del Departamento Judicial de Junín, expresó: “La valoración de este encuentro es positiva desde ya porque, como bien dijo Lisandro, esto es algo que mantenemos en el tiempo con anteriores reuniones y para mí consiste en un espacio productivo enorme en cuanto a los resultados que después se llevan a la práctica”. Además, afirmó que “sería importante también que se logre la participación de legisladores y como también del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires”.

“La próxima reunión será con algún temario fijado del que tendrán que salir conclusiones, y desde mi lugar me interesa marcar determinadas pautas de trabajo para que estos espacios sean productivos y no solo de intercambio de ideas”, subrayó Mastrorilli y agregó: “Contamos con una concurrencia perfecta, me llevo un montón de inquietudes para trabajar en nuestro rol dentro de la Fiscalía”.

Asimismo, sostuvo que “lo más importante de todo esto es que podamos sacar siempre reglas de prevención, no hay mejor política en materia de seguridad que aquella que trabaja desde lo preventivo y no la que actúa sobre las consecuencias, una vez que los delitos ya se cometieron”.

Una vez concluido el encuentro, el Dr. Lisandro Benito, secretario de Seguridad local, indicó: “Esto es una continuidad de mesas de trabajos anteriores, en este caso con la participación de nuevos funcionarios de las área de Seguridad de los distintos municipios y el objetivo de este primer encuentro del año fue hacer un análisis general de la situación, en cada uno de nuestros distritos y compartimos algunas inquietudes con el fiscal general”.

“Estos espacios son siempre muy positivos porque surgen experiencias que se comparten y que luego sirven para replicar en cada uno de las localidades”, dijo Benito y añadió: “Es importante también que podamos armar una agenda temática como nos propuso el fiscal general, para que podamos hacer esto de forma periódica de acá en más, con la incorporación de más actores como pueden ser legisladores, funcionarios policiales o del Ministerio de Seguridad”.

Asimismo, el funcionario municipal señaló que “hay una línea de delitos que no tienen un límite interjurisdiccional y que precisan de un trabajo coordinado con los distintos distritos de la región, y en este caso en particular con el propio Departamento Judicial”. Luego, comentó también que “estamos muy conformes con el desarrollo del encuentro, contamos con la presencia completa de todos los secretarios de Seguridad y agradecidos con el Dr. Mastrotilli que es un actor clave para que podamos continuar con estas mesas en el tiempo”.

En tanto, Nicanor Espinoza, secretario de Seguridad de Gral. Arenales, expuso: “Agradecemos mucho la convocatoria por parte del Dr. Lisandro Benito y por la presencia del fiscal general que se hizo eco, con el objetivo de seguir trabajando e impulsando esta mesa que para nosotros es muy importante, sobre todo para trabajar por el beneficio de todos los vecinos de la región”.

A su turno, Mauricio Yonna, secretario de Seguridad de Chacabuco, agradeció por la invitación y manifestó: “Me parece perfecto que haya esta coordinación en el trabajo a nivel regional, por eso considero como muy importante que exista una mesa de trabajo como esta, porque es fundamental la gestión conjunta en materia de seguridad para ir planificando la parte social y económica que estamos sufriendo hoy en día y que es de público conocimiento”.

“Espero que se pueda incorporar a más agentes de la región y profundizar esta interacción y comunicación entre los municipios, porque de esta manera podemos llegar a frenar la delincuencia juvenil que está migrando de forma golondrina hacia otros partidos”, observó Yonna.