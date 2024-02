Ardió un vagón abandonado en el predio ferroviario de Junín

Un vagón en desuso, situado dentro del predio ferroviario de Junín -en las vías del tren paralelas a Newbery, a la altura de la intersección con Sarmiento-, se incendió pasado el mediodía de hoy, más precisamente, a las 13.30, al tiempo que se desconocen las causas del voraz siniestro.

Según informaron a Democracia fuentes policiales, en el lugar trabajó una dotación de bomberos, con la colaboración de personal de Defensa Civil del municipio.

El fuego provocó daños totales en un vagón y afectó a otros dos. “El vagón que estaba enganchado anterior y el posterior sufrieron una afectación por el humo y los gases calientes que se desprendieron, pero se logró que no tomen fuego”, informaron las fuentes a este diario.

Esta no es la primera vez que ocurre un incendio de vagones abandonados en el predio. En efecto, en años anteriores -prosiguieron las fuentes- se registraron siniestros en el interior de las formaciones, que muchas veces eran utilizadas como viviendas.

“En este caso el vagón no tiene energía eléctrica ni nada que pueda generar un recalentamiento. No estaba funcionando, por lo que no pudo sufrir el sobrecalentamiento de una rueda o de algún cableado”, explicó una fuente fidedigna a este diario.

El vagón destruido por las llamas había sido intervenido por artistas urbanos y grafiteros en una jornada programada.

La batalla contra el fuego

Al llegar al lugar del siniestro, los bomberos dispusieron rápidamente la colocación de equipos de respiración autónoma para ingresar y atacar el foco ígneo por ambos extremos del vagón, mediante el uso de dos líneas de 38 milímetros. Así, la dotación logró contener las llamas hasta la extinción.

Se hizo presente el móvil cisterna como segunda dotación para realizar las tareas de abastecimiento. El incendio afectó un vagón de tren completo y ambos pasillos conectores. En el lugar se hizo presente personal de seguridad privada del predio, un camión cisterna perteneciente a Defensa Civil y personal de Comando Patrullas Junín.

Otro caso similar en el tren Roca

Al menos seis vagones en desuso de una formación del ferrocarril Roca se incendiaron en un depósito de trenes ubicado en la localidad bonaerense de Gerli.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y hasta el momento no se informaron heridos.

Según se informó, se trata de vagones en desuso dentro del "Kilómetro 5", por lo que “no afecta la prestación del servicio de trenes”.

El lugar está ubicado entre los Siete Puentes y el Puente de la Serna y es una zona de talleres rodeada por un campo abierto.

En declaraciones a la prensa, Sandro Casartelli, jefe de Bomberos de Gerli, aseguró que se trata de una formación antigua que se encontraba guardada en un depósito, el cual sufrió un incendio en forma generalizada.

“No podemos determinar si fue intencional, ahora estamos trabajando para evitar la propagación a más formaciones”, explicó.

Desde Trenes Argentinos también brindaron información en el mismo sentido y ratificaron que, por fortuna, no se reportaron víctimas fatales.

Si bien la formación estaba en desuso, los vagones estaban completos, y eso habría facilitado la combustión y la propagación del incendio.

Las columnas de humo se pudieron observar desde varios kilómetros del lugar en el que estaba las formaciones alcanzadas por las llamas.