Un hombre robó una pulsera Rolex de oro en una joyería, delante de la cajera

Como si se tratara de un prestidigitador que hace desaparecer cosas a la vista de todos con un pase de magia de sus manos, un ladrón robó una costosa pulsera Rolex de oro en una joyería situada dentro de un shopping en la localidad costera de Mar del Plata. Lo hizo delante de la cajera. Toda la secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del comercio.

El hurto de la pieza, valuada en más de 1,5 millones de pesos, ocurrió el lunes en un local situado en el shopping Los Gallegos. El ladrón no fue identificado.

Según contó a Canal 8 de Mar del Plata la encargada del local, llamada Rosario, pasadas las 10.30 de ayer, el hombre se presentó en el local; dijo que quería comprar una pulsera que, una semana antes, había visto su padre y que él le quería regalar.

Tras pedirle a la responsable del local que preparara para regalo la pulsera de oro, cuyo peso ronda los 25 gramos, el hombre comenzó a tocar la joya y simuló acomodarla dentro de su caja. En un instante, y como por arte de magia, extrajo la pulsera de su estuche y la escondió en su mano izquierda. Luego, cerró el estuche y volvió a colocarlo dentro de la bolsa de regalo.

“Después se acercó hasta los relojes de dama, me pidió uno, preguntó el valor, y me dijo que era para su mujer y que también lo llevaba”, detalló Rosario, que agregó: “Salió supuestamente para hablar por teléfono con la mujer. Entonces, otra mujer ingresó para mostrarme una foto e intenté despacharla rápido. El hombre volvió y pidió si podía sacarle una foto a la pulsera, pero en un segundo salió. Abrí la bolsa y no estaba la pulsera. Salí y avisé al personal de seguridad en menos de un minuto, pero ya se había ido”.

En las imágenes se ve cómo el hombre, cuando está por salir del local, se guarda en el bolsillo la joya y, tras simular una llamada en la puerta del local, se aleja tranquilamente, sin levantar sospechas.