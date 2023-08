“Los ladrones querían vender el bandoneón”, afirmó Faré al recuperar el preciado instrumento

“Lo querían vender y, es más, ellos (los ladrones) sabían que este bandoneón vale 3 millones de pesos. Pero no sé lo que iban a pedir, no alcanzamos a saber cuánto iban a pedir, pero tenían la información de su valor porque, bueno, hoy uno pone ‘bandoneón’ en las webs de venta por internet y va a ver el precio que tiene…”, contó Ángel Faré en una entrevista por TeleJunín. El destacado músico juninense había sido despojado de su instrumento, además de un trombón a vara el pasado 3 de agosto.

“Estoy feliz, por supuesto”, contó Faré, quien recordó que “ese día (el del robo), justo, me contó mucha gente que en el canal salió que en Junín ‘andan los de Córdoba con inhibidores, tengan cuidado’”.

“Los de Córdoba” a los que se refiere el músico eran hinchas del club Belgrano de Córdoba que el día del robo se enfrentó en nuestra ciudad con Claypole por la Copa Argentina. “Yo realmente no vi la información, porque si no me hubiese cuidado. Bajé a las nueve menos veinte a buscar el saxo para tocar con una banda de adultos, y bueno, fue ahí donde me inhibieron”, detalló.

Los inhibidores son artefactos electrónicos que bloquean la señal que el propietario emite para bloquear las puertas de su vehículo, dejándolo abierto, pero –a la vez- sin la alarma antirrobo activada.

Faré, que es director de la Banda Municipal, había llegado a ofrecer –a través de sus redes sociales- una recompensa a quien le devolviera o al menos le diese algún dato del destino de su bandoneón, que en realidad era de su padre con quien comenzaron a tocar juntos.

Tiempos Viejos, la banda de su debut

“Todos piensan que mi papá me enseñó a tocar porque me veían con él en los escenarios”, comentó. Pero el bandoneonista –que luego se apasionaría por otro instrumento, el saxofón- empezó a estudiar con el profesor Salvador Mancuso, referencia musical de Junín. “Yo iba al Jardín de Infantes, tenía cinco años y tres meses cuando empecé”. A los pocos años, se integró a la orquesta típica que su padre y unos amigos tenían entonces: “Tiempos Viejos se llamaba”, recordó durante la entrevista.

En el entonces Canal 2, ubicado en los altos de la Sociedad Italiana, Faré se presentó por primera vez en televisión. “Fue cuando tenía más o menos nueve años. Recuerdo que toqué solo el bandoneón, y había un par de parejas bailando. Tengo una foto muy linda, entre ellas está una de una chica que me llamaba la atención porque se había vestido de varón, porque no había varones para bailar el tango: era Nieves Oro”, contó en esta entrevista desde el piso de TeleJunín.

La historia de Faré puede verse contada en primera persona en una edición del programa –también de TeleJunín- Los Cuatro Elementos, que se puede encontrar en YouTube.

Finalmente, el instrumento apareció tras un allanamiento realizado esta semana por la delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, conjuntamente con personal de la Policía de esa provincia en el Barrio Observatorio de la capital provincial.

Agradecido con la gente

“Quiero destacar, en primer lugar, la cantidad de gente que publicó y que se hizo extensivos mis primeros mensajes. Gracias a esos mensajes tuvimos la suerte de recuperar el bandoneón. También quiero destacar la participación del fiscal Martín Laius, que realmente me contenía porque yo ya me quería ir a buscar el bandoneón, a poner plata… Pero me dijo ‘Ángel, esperá un cachito. Esperá, esperá, esperá’. Y bueno, ayer (martes) a las 5 de la tarde me llamó -yo estaba en el colegio dando clases- y me dijo ‘Ángel, tenemos buena noticia: apareció el bandoneón y él trombón‘. Martín estuvo en cada momento conmigo y me aguantaba los mensajes a cualquier hora del día y de la noche”, celebró Faré que, para prevenir futuros robos, contó que le aconsejaron “poner un chip al bandoneón para seguirlo”.

“También agradezco a ustedes, los medios… El día que me robaron yo había viajado a Buenos Aires, al Teatro Colón, y bueno, ustedes me llamaban y me hacían preguntas. Agradezco tanto de que hayas difundido esto, que de alguna manera u otra sirvió para recuperar mi bandoneón”, agregó Faré.

El maestro Faré por estos días se encuentra ensayando con la orquesta municipal. “Estoy ensayando con la banda Juvenil y con la de Adultos. En el mes de octubre vamos a hacer un espectáculo muy lindo, festejando a los 31 años con la banda de los chicos. Tenemos bailarines invitados, mariachis, violinistas, bailadores, todo un poco”, dijo a modo de cierre de una nota que empezó mal, pero terminó con final feliz.