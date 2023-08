Loyola: “A La delincuencia la combatimos con firme decisión política y un Plan Estratégico de Seguridad ”

Entrevistado por Democracia, Marcelo Loyola -director general del Área Municipal de Seguridad que conduce el Dr. Andrés Rosa- se refirió a las acciones llevadas adelante como planificación estratégica que vienen llevando adelante, desde la secretaría que integra.

Inicialmente, consultado sobre en qué se basa en la actualidad el trabajo del área, Loyola destacó: "Es fundamental tener en cuenta que nuestra ciudad no escapa a lo que se visibiliza a nivel país, provincia y distritos aledaños en relación a los hechos de inseguridad. En este contexto, continuamos trabajando con el Plan de Seguridad anual, para lo cual el Intendente nos pidió llegar con 500 cámaras de seguridad instaladas a fin de año. Ya llevamos 410, colocadas en sitios estratégicos y vinculadas al Centro de Operaciones y Monitoreo, incluidas las localidades del Partido de Junín. Asimismo, estamos planificando acciones de prevención, ya que cada delito nos preocupa y entendemos que en la actualidad la seguridad es muy abarcativa, y debemos redoblar esfuerzos con hechos concretos. También es fundamental destacar los programas que desde el gobierno de Junín se llevan adelante, como Punto Seguro con sus tótems de seguridad en la vía pública, el Programa Tranqueras Conectadas, que permite georeferenciar predios y campos de vecinos y productores de las extensas zonas rurales ante una emergencia policial, de bomberos o salud".

- ¿Qué representa el Programa Ojos en Alerta?

-"Este programa representa un salto de calidad para la comunicación entre el vecino y el Centro de Operaciones y Monitoreo ante una emergencia policial. Estamos trabajando en capacitaciones sobre el programa y será lanzado por el Intendente. Esto permitirá comunicar mediante mensaje de texto, foto, audio o video cualquier situación que requiera una intervención policial".

- Se han sumado dos dependencias policiales, ¿Qué valoración hace al respecto?

-"Dentro de la planificación para este período se pudo llevar adelante la creación de una dependencia policial especializada en cibercrimen, con lo que damos respuesta a una problemática delictual que nació en la pandemia, pero que lamentablemente sigue avanzando. Y la puesta en valor del destacamento Policial de Patrulla Rural en el Paraje La Agraria, en un sitio estratégico a la vera de la ruta nacional 7, lo que nos permite un mayor contralor y prevención a escasos kilómetros de nuestra ciudad".

- ¿Cómo se trabaja en los aspectos esenciales de prevención?

-"Nos apoyamos en el trabajo territorial y el diálogo permanente con Sociedades de Fomento, con vecinos y la Federación que las nuclea. Con ellos abordamos la problemática de cada barrio en particular, con reuniones como las últimas con vecinos del Metalúrgico, el Bicentenario, Picaflor, Evita, etc., para avanzar con dispositivos de prevención de las fuerzas policiales. Hay operativos dinámicos, coordinados con Policía de Seguridad, Grupo Motorizado, Sección de Apoyo a la Seguridad Urbana, Unidad de Prevención de Policía Local, caminantes, Grupo de Apoyo Departamental, DDI (Dirección Departamental de Investigaciones), Dirección del Tráfico de Drogas Ilícitas, etc.

Esto se traduce en números relevantes, más de 75 kilos de droga incautada en el presente 2023 y más de 450 aprehendidos por distintos delitos. Sin dejar de mencionar los más de 3000 llamados mensuales que atiende el '911' ante emergencias policiales de nuestros vecinos".

- ¿Uds. consideran que es suficiente?

-"Lamentablemente cuando se produce algún hecho de inseguridad entendemos que no es suficiente, pero seguimos trabajando para combatir la delincuencia con una firme decisión política y un Plan Estratégico de Seguridad", completó conceptos Marcelo Loyola, funcionario de dicha área.