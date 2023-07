Masiva marcha por Cecilia Strzyzowski en el puente Chaco-Corrientes

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, expresó ayer, en cuanto a la desaparición y presunto femicidio de la joven, que "el caso se resolvió en 21 días" por la presencia de los medios de comunicación, al encabezar una marcha de la que participaron miles de personas para pedir justicia por el Puente Chaco-Corrientes.

"Mi hija cumple 29 años ahora, el 3 de agosto, y yo no tengo ni un pedacito de ella para llorarla. No vengan ahora a colgarse la bandera de la Justicia independiente porque si el caso se esclareció en 21 días es porque estaban acá los medios. ¿Cuántos otros casos que no hay no se esclarecieron?", expresó la mujer, vistiendo una camiseta de la Selección argentina con la foto de Cecilia estampada.

Lo dijo ante miles de correntinos y chaqueños que se dieron cita en el puente General Belgrano, que quedó teñido de rosa, el color favorito de Cecilia.

En el comienzo de su alocución, tras dar la palabra a familiares de víctima de hechos de violencia, Gloria agradeció a los concurrentes "por estar acá" y "por decir basta a la impunidad".

Con la consigna "Lazos por Cecilia", los presentes llevaron cintas, globos y pañuelos de color rosa, que fueron colocados en las barandas del puente "en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de verdad y la justicia".

En el lugar, Gloria dejó en claro que no quería que cortaran el puente "porque puede haber una ambulancia que está queriendo pasar y se va a entorpecer el tránsito, porque se puede producir un accidente, porque es el horario que circula mucha gente".

"Yo no voy a ser piquetera", remarcó y señaló "vamos a ser prolijos y ordenados".

"Yo lloro cuando estoy sola", expresó Gloria, antes de retirarse de la zona de la protesta por sentir insolación.

"Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de pu.. que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión", agregó.

La defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña presentó en las últimas horas el recurso de oposición a la prisión preventiva para ambos.

La decisión había sido tomada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) que está a cargo de investigar el femicidio de Cecilia, quien fue vista con vida por la última vez el 2 de junio pasado.

En Chaco, la prisión preventiva es una medida que dispone el fiscal, sin la autorización del juez. Ante esto, los abogados defensores pueden oponerse a ello a través de la Cámara de Apelaciones.

Emerenciano Sena, de 59 años, y Marcela Acuña, de 51, están imputados de "homicidio agravado por el concurso de dos o más personas".

Además de la pareja, también están detenidos el hijo y esposo de Cecilia, César Sena, de 18, sindicado como autor material del femicidio, y cinco colaboradores de la familia, imputados de encubrimiento.