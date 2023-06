Caso Fernández: las declaraciones de más testigos complican a los acusados

Con la presentación de seis nuevos testigos, se llevó a cabo, ayer, la segunda audiencia del juicio que tiene como imputados a Jorge Abel Fernández (exintendente de Lincoln), Walter Daniel Fernández (excontador municipal), Marcelo Roberto Porto (extesorero), y Mario Enrique Ruiz (exsecretario de Hacienda), acusados de “asociación ilícita, falsificación de instrumentos, uso de instrumento ideológico falso y defraudación contra la administración pública” en 57 hechos que habrían sido cometidos entre 2009 y 2012 en perjuicio de las arcas del Estado municipal.

La audiencia comenzó, pasadas las 11, cuando los jueces Karina Piegari, Pablo Mases y Esteban Melilli ingresaron a la sala de audiencias del sexto piso del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín y dieron inicio a la segunda jornada de presentación de pruebas y testimoniales.

“Nunca me dediqué a ese rubro”

En esta ocasión se presentaron seis nuevos testigos a declarar en la causa, de los cuales se destacó la declaración de una mujer que es almacenera y vive en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, la cual, según indicó el Ministerio Público Fiscal, entre 2009 y 2011 figura en 31 oportunidades como proveedora del municipio de Lincoln por supuesta venta de ladrillos, chapas, tornillos, perfiles y demás materiales de la construcción. En este sentido, la testigo aseguró: “Nunca me dediqué a ese rubro”. Y juró no haber visitado Lincoln ni conocer la provincia de Buenos Aires. La defensa de los imputados no formuló preguntas.

Por su parte, los abogados Migliaro y Sosa, que defienden a Fernández, presentaron a dos personas como testigos: un exempleado del municipio que trabajó con el sistema digital Rafam y otro testigo que fue exchofer personal de Fernández, el cual aseguró que llevaba al por entonces intendente a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires y luego a La Plata con regularidad, varios días a la semana y que, al regresar a Lincoln, lo hacían por la noche, cuando Fernández se quedaba en el municipio hasta las 2 de la madrugada firmando papeles que le habían dejado en su despacho.

Hoy será el cierre de la etapa de presentación de pruebas y testimoniales, donde podrían declarar los imputados Walter Fernández (excontador municipal) y Mario Ruiz (exsecretario de Hacienda), para luego dar comienzo, mañana, a la etapa de los alegatos.

Sentencia

Luego, el tribunal podría solicitar entre 5 y 10 días de prórroga para la lectura de la sentencia. “Los vamos a acusar a todos y vamos a pedir la detención de los imputados”, aseguró el abogado querellante, Christian Romano.