Luis Chami: "Hoy no persiguen al narco”

El ex director de Seguridad y ex secretario General de Junín Luis Chami afirmó: “El ayer y el hoy distan mucho, es evidente que hoy no persiguen al narco y hacen circo con el consumidor y el narcomenudeo. En las últimas gacetillas se denota lo que digo. Me da mucho que pensar y decir: ¿Qué pasó, se erradicó toda la droga de Junín o no están haciendo su trabajo?

“Cuando yo estaba frente de Seguridad se hacían trabajos de inteligencia, investigación y se perseguía a los narcos que ingresan la droga a la ciudad y matan a nuestros pibes. Me acuerdo todo el tiempo y esfuerzo invertido en algunas detenciones como la operación denominada ‘El señor de los Cielos’ dónde encontramos casi media tonelada de marihuana o los dos kilos de cocaína en La Agraria o los 20 kilos de marihuana y así puedo seguir dando ejemplos todo el día”, confirmó el precandidato a Intendente.

“Hoy el marketing llega a tal extremo para querer demostrar que se hace lo que no se está haciendo, que en la foto donde promocionan el scanner detector de droga, se ve a las claras que lo tiempos han cambiado, que son tibios en el accionar y laxos con los narcos”, expresó.

“También están preocupados los agentes de la Justicia que no pueden trabajar con la comodidad de otros tiempos, no sienten el respaldo que existía, no les llega información como les debería llegar. Todos sabemos que hay muchos jueces y fiscales que quieren trabajar y hacer justicia, yo solamente me topé con una jueza que no hacía su trabajo y la denuncié públicamente, nunca me dejé apretar o amedrentar por título o puestos, siempre tuve muy claro mi objetivo y no me moví ni me muevo del mismo”, dijo.

“Por todo esto decidí dar un paso al costado de la gestión y, por estas convicciones que tengo, quiero volver para hacer lo necesario para que Junín tenga de nuevo orden y seguridad. En mi modelo de gestión, el narco y el delincuente no tienen cabida”, concluyó.