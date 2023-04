El Comisario Rozza de Chacabuco renunció a su cargo

La Secretaría de Seguridad de Chacabuco emitió un comunicado de prensa en el cual aseguró que el Comisario Sebastián Marcelo Rozza renunció a su cargo de Jefe de la Estación de Policía Comunal de la ciudad, tras haber prestado declaración ante la Justicia Federal por una causa de narcotráfico de la cual fue desvinculado.

Así, en el escrito se expresa: “Comunicamos que habiendo declarado el Comisario Sebastián Marcelo Rozza ante la Justicia Federal en el día de ayer, fue desvinculado de la causa principal por narcotráfico. No obstante, se dará curso a una investigación en la cual se evaluarán sus facultades de control a sus subordinados por ser el máximo responsable de la comisaría. Si bien el Comisario Rozza no fue apartado de su cargo ni pasado a disponibilidad prosiguiendo en sus funciones, manifiesta su deseo personal y familiar de ser relevado del cargo de Jefe de la Estación de Policía Comunal Chacabuco, a modo de no entorpecer la investigación que se lleva adelante”, y agregaron que en el transcurso de esta semana se dará a conocer su reemplazante, elevándose los correspondientes pedidos al Ministerio de Seguridad.