Otra vez robaron el transformador del parque solar fotovoltaico de O´Higgins

En la madrugada de ayer, el parque fotovoltaico de la localidad de O´Higgins sufrió un nuevo robo de su transformador. El mismo, había sido colocado a principios de mes en reemplazo del sustraído en octubre del 2022.

Los delincuentes, tras romper una parte del alambrado perimetral, ingresaron al predio y cometieron el robo del aparato valuado en 18 mil dólares. Según los reportes de la Policía Local, se calcula que el hecho ocurrió entre las 3:00 y las 6:00 de la madrugada.

“Hace cuatro meses que nos robaron uno y hace 15 días volvimos a colocar el nuevo transformador que desde el día lunes estaba en funcionamiento. Indigna mucho la situación, porque además de la pérdida económica, esto genera mucho daño ambiental”, expresó Eduardo López, presidente de la Sociedad de Fomento de O´Higgins, dueños del predio donde se encuentra el parque.

En ese sentido, explicó que “toda la rotura del transformador que realizan para llevar los cables de cobre derrama mucho aceite que es contaminante. Esa tierra hay que removerla y se la llevan a Zárate para su posterior reemplazo. Eso cuesta alrededor de 20 millones de pesos”.

Por último, López aseguró que se trata de delincuentes que “claramente saben lo que hacen, porque lo primero que hicieron fue desconectar los fusiles y luego continuaron trabajando. Lo tiraron al suelo, lo abrieron y ahí le sacaron los cables” y dijo “el primer transformador tenía seguro; así que estimamos que este también lo tiene”.

Por su parte, Miguel Ángel Fiori, Concejero de la Cooperativa Eléctrica de O´Higgins sostuvo que “esto es algo que no debería suceder en el pueblo, pero no es un hecho aislado. Ya es el tercero que nos roban y más allá de que es una pérdida económica muy grande, la situación da mucha impotencia”, y reclamó “necesitamos cámaras de seguridad que estén monitoreadas desde la Comisaría, porque nos roban a la noche, no a cualquier hora”.

Al respecto, el Secretario de Seguridad de Chacabuco, Darío Ciminelli en diálogo con Democracia dijo que “César Lucci, delegado de la localidad se comunicó en forma inmediata con él y se puso a disposición junto con la comisaría local, a cargo del Subcomisario Principal, Diego Roza para que de intervención la fiscalía de Chacabuco y la investigación del hecho”.

Cabe resaltar que el Parque Fotovoltaico se encuentra ubicado en un predio de la Sociedad de Fomento de la localidad, sobre un camino de tierra hacia Chacabuco, aledaño a la planta depuradora de cloacas.

El mismo está instalado desde el año 2018 y nació producto de un convenio entre el Foro Regional Eléctrico (FREBA), el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.