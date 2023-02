Fiscal: “Tenían el dinero y se encontró el arma”

La fiscal Vanina Lisazo, que investiga el caso del asalto a los jubilados, que tuvo como corolario un feroz tiroteo, con el saldo de un joven delincuente abatido por los uniformados, afirmó en diálogo con Democracia que está verificado que los ladrones que se enfrentaron con los agentes del orden son los mismos que entraron a robar a la casa situada en Comandante Ruiz 336, en Junín.

“Está verificado que los ladrones habían entrado a robar” a la vivienda de los jubilados, ya que “tenían el dinero, se encontró el arma, y seguimos haciendo las diligencias”, afirmó

Sin embargo, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal señaló que aún no fue periciada el arma utilizada por el ladrón, por lo que todavía no se sabe si llegó a efectuar disparos o no.

El hecho fue caratulado como “Homicidio en ocasión de robo calificado y privación ilegal de la libertad”.

Según relató la fiscal a este diario, hubo una persecución, los delincuentes apuraron la velocidad, hasta que tuvieron que desprenderse de la moto para subir a las vías a pie, momento en el cual quedan acorraladas y se producen los disparos de arma de fuego.

El malviviente herido fue trasladado al Hospital Interzonal de esta ciudad, donde falleció. Y el cómplice logró darse a la fuga. Fuentes policiales confirmaron a Democracia que se estableció un amplio operativo para tratar de capturarlo.

Respaldo a los policías

Al respecto, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, expresó a Democracia su "total respaldo a los policías que son quienes nos cuidan todos los días". "Nadie nos va a confundir y vamos a defender siempre a nuestros vecinos de la delincuencia", señaló.

"Estuve en la casa de las víctimas y te llena de impotencia verlas cómo las dejaron. Que quede claro que no nos va a temblar el pulso para seguir combatiendo a los delincuentes", manifestó.

"En Junín defendemos a los ciudadanos de bien. Tenemos un solo camino como gobierno y es estar cerca de los vecinos que trabajan y de los adultos mayores", subrayó.

"Ellos nos necesitan más que nunca y quiero expresar que no van a estar solos", concluyó.