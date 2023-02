Murió la policía que fue baleada en la Línea C del subte: hay un detenido

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió tras ser gravemente herida en la estación Retiro de la Línea C del Subte por un pasajero que le robó el arma reglamentaria y luego quedó detenido.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, la oficial Maribel Salazar, de 36 años, falleció tras ser trasladada en helicóptero al Hospital Churruca, mientras el operario del subte que también resultó herido se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el momento en el que un pasajero del subte se bajó en la estación Retiro y mantuvo una discusión con un empleado de EMOVA (concesionario del Subte de Buenos Aires).

Allí fue cuando Salazar intercedió en la discusión y el hombre que había bajado del subte le sacó el arma reglamentaria a la efectivo y comenzó a disparar.

Dos de las balas alcanzaron a la oficial, una en el tórax y otra en el cuello; y otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario del subte.

La mujer policía fue trasladada de urgencia y en helicóptero al Hospital Churruca donde falleció este mediodía.

En tanto, el hombre, de 30 años, fue detenido frente al Hotel Sheraton, tras intentar escaparse y descartar el arma en las escaleras del subte. Se informó que el detenido tiene antecedentes penales por violencia de género del 2021 y por resistencia a la autoridad de 2020.

La oficial Salazar se desempeñaba en la División Línea C,D, E,H y Premetro.

"Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial Maribel Salazar a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor", escribió en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

Y siguió: ¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?. Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición".

El servicio de subte fue interrumpido, según informó EMOVA, concesionario del Subte de Buenos Aires, y también está cortada la circulación de autos en la zona. "#LíneaC - Circula con servicio limitado entre las estaciones Constitución y Gral. San Martin", informó en sus redes sociales EMOVA.