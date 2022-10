Choque en Ruta 7 reaviva la necesidad de la autopista en la travesía de Carmen de Areco

Un choque en la Ruta Nacional 7, a la altura del cruce con Ruta Provincial 51, reaviva la necesidad de contar con la autopista en la travesía urbana de Carmen de Areco, cuyo contrato para iniciar la obra fue firmado el 21 de septiembre pasado.

Se trata del tramo que se extiende desde esa intersección de rutas hasta el distribuidor de acceso a Gouin, entre los kilómetros 137,87 y 141. El proyecto, financiado por el Ministerio de Obras Públicas mediante una inversión superior a los $1.900 millones, formaba parte del esquema de Participación Público Privada (PPP) de la gestión de gobierno anterior. Cabe destacar que del accidente vial, ocurrido en la madrugada de ayer, fueron protagonistas los integrantes del grupo de rock Kapanga, que volvían de un recital que brindaron el

fin de semana en Córdoba, y afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Según relataron los músicos, el micro doble piso en el que viajaban fue impactado por otro auto que cruzó de carril y los chocó de frente.

Martín Alejandro Fabio, más conocido como el “Mono”, líder de la banda, que todavía se encontraba en el lugar del choque, dio una entrevista con TN y contó que los dos hombres que iban en el otro auto “no podían hablar de la borrachera” e iban sin cinturón de seguridad.

“Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagátela vos solo”, lanzó. “Hoy la podemos contar pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”, agregó.

“Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas”, señaló Leandro, manager de la banda oriunda del partido bonaerense de Quilmes.

“Sobre la Ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podríamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó.

El líder y cantante de la banda también se quejó de la lentitud del operativo. “Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima?”, expresó. “Es la burocracia con la que vivimos en este país”. La banda se había presentado este domingo en un evento por el “136 aniversario de Laboulaye” y su próximo compromiso era en el partido de Escobar en el contexto de “La Fiesta Nacional de la Flor”.

La obra en la travesía urbana

La ejecución de la obra en la travesía urbana de Carmen de Areco estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Constructora Dos Arroyos S.A., Semisa Infraestructura S.A. y HOMAQ S.A., ganadoras del proceso de licitación al cual se habían presentado seis oferentes.

En este contexto, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, manifestó que “la transformación en autopista de la Ruta 7 es una de las principales prioridades que asumimos con el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis, ya que es el primer corredor internacional de la Argentina vinculado al movimiento del Mercosur”.

“Con cada tramo terminado, mejoramos la integración comercial de cada una de sus regiones, lo que genera un gran movimiento de mercaderías agro-ganaderas e industriales, optimiza la conexión con los puertos, agiliza traslados y reduce los costos logísticos y de transporte”, profundizó el funcionario durante el encuentro celebrado en Casa Central, en el que también estuvieron presentes el sub administrador general de Vialidad Nacional, Alejandro Urdampilleta; el gerente ejecutivo, Federico Stiz; y representantes de la firma contratista.

Más tarde, Arrieta mantuvo una reunión con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, con quien conversó sobre el impacto que esta nueva obra tendrá en ese partido bonaerense en general y en la localidad de Gouin en particular.

Esta obra, que completará la transformación en autopista de la Ruta Nacional 7 en el trayecto que une Luján con Junín, se extenderá a lo largo de 2,7 kilómetros y consistirá en la duplicación de la calzada actual, con colectoras pavimentadas bidireccionales a ambos lados, y en la construcción de un distribuidor a distinto nivel en el acceso a Gouin. En la actualidad, la transformación en autopista de la calzada nacional, perteneciente al proyecto Luján-Junín, comprende otros dos tramos que se encuentran en ejecución: entre Carmen de Areco y Chacabuco –Km 141 a Km 196– y la variante Chacabuco –Km 196 a Km 219–.

Al igual que la obra que comenzará prontamente, estos dos tramos pertenecían al esquema de las PPP, cuyos contratos fueron rescindidos por esta gestión, que luego de revisar los proyectos logró reactivar ambas obras. En su recorrido a través de la provincia de Buenos Aires, la Ruta 7 vincula los municipios de Luján, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Chacabuco, Junín, Leandro N. Alem y General Pinto.

La nueva autopista incrementará la seguridad vial de miles de personas usuarias que circulan por el corredor como también la calidad de vida de las vecinas y vecinos, al evitar los siniestros frontales y redireccionar, por medio de variantes a la traza original, el gran flujo de vehículos, sobre todo transporte pesado, de los centros de estas localidades.