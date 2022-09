Mató a su ex pareja en la panadería donde ella trabajaba y luego se suicidó

Un hombre de 65 años asesinó ayer a balazos a su ex pareja, una mujer de 40, dentro de la panadería en la que ella trabajaba en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, y luego se suicidó.



Según confirmaron fuentes policiales a NA, la mujer fue identificada como Verónica Villalba y fue asesinada por su ex pareja Hugo Antonio Marchi en la panadería "Martín Fierro" ubicada en Morganti 9.271.

Un empleado del local señaló que Marchi entró al local con un arma de fuego en la mano y efectuó tres disparos, de los cuales dos fueron para Verónica, uno en la cabeza y otro en el pecho, mientras que el tercero se lo propinó él mismo en la cabeza y ambos murieron en el acto. Tras la llegada de la Policía al lugar por el llamado al 911 de los vecinos, el SAME también se hizo presente y constató la muerte de las dos personas: "Cuando los médicos no levantaron los cuerpos nos dimos cuenta que Verónica había muerto", señaló una clienta al canal de noticias TN.



Testigos del hecho indicaron que Marchi llegó al lugar con un auto Ford Focus perteneciente a la víctima, se bajó y fue directo a matarla.

En tanto, una amiga de la víctima relató que Verónica y Hugo estuvieron nueve años juntos y que hace un mes dejaron de convivir por decisión de ella, y que él la hostigaba todo el tiempo: "No era violencia física, si no psicológica".



Las fuentes confirmaron que no había denuncias ni medidas cautelares registradas en alguna de las comisarías de la zona y la causa quedó a cargo de la UFI 06 de San Martín cuya titular es la fiscal Marcela Costa.