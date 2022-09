Prosiguen los operativos de interceptación y contralor de vehículos sobre la Ruta 7

Personal de Gendarmería Nacional, con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín y la presencia de fomentistas locales, realizaron un nuevo operativo de interceptación y contralor de vehículos sobre la Ruta Nacional 7.

Fue desplegado a la altura del kilómetro 262 de esa carretera, destacándose la importancia de que se realicen de forma periódica este tipo de controles, habiendo sido este último el trigésimo desarrollado en lo que va del año, en los distintos accesos a la ciudad.

Al respecto, el Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad comunal, manifestó: “Quiero agradecer a la Gendarmería Nacional por desplegar este tipo de operativos, este es el número 30 que llevan en lo que va del año en Junín y es una fuerza que trabaja muy coordinadamente con nosotros, por lo que es algo digno de destacar”. Luego, indicó: “También agradezco la presencia de las autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento, con Osvaldo (Giapor) a la cabeza y con la compañía de Patricia (Yebrín) porque su apoyo también es importante para esto”.

Agregó luego el funcionario que “Bajo la gestión del intendente Pablo Petrecca siempre estamos cerca de cada una de las fuerzas, colaborando en la manera de lo posible con los respectivos operativos que tienen lugar en distintos puntos, en este caso la Ruta 7, porque hacemos un fuerte hincapié en la prevención”, completó Rosa.

En tanto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Municipio declaró que “Estos operativos son muy importantes para controlar la circulación en rutas muy transitadas como esta, sobre todo para que se cumplan las normas básicas de seguridad vial como el uso del cinturón de seguridad, que es elemental para la prevención de accidentes y las luces prendidas”.

Olmedo completó sus conceptos manifestando: “Junto a Gendarmería, este es el operativo N° 30 que se realizó en Junín, pese a que la jurisdicción de ellos es muy grande, ya que no comprende sólo nuestro Partido, sino también a localidades vecinas. La Ruta 7 tiene un caudal de tránsito muy importante todos los días, hacia distintos lugares y destinos turísticos del país, por lo que es fundamental que se controle y concientice para evitar más accidentes”.

Otro de los funcionarios presentes en el operativo fue Marcelo Loyola, director de Seguridad, quien comentó: “En consonancia con las políticas integrales de seguridad implementadas por el intendente Pablo Petrecca en la ciudad, es fundamental acompañar este tipo de operativos desarrollados por Gendarmería Nacional en la Ruta 7, y trabajar para intensificar el control y la prevención de accidentes”.

Finalizó diciendo el funcionario que “Desde el Municipio agradecemos y acompañamos el trabajo realizado por la Gendarmería. Son muy importantes estos operativos de interceptación selectiva vehicular, más que nada para que la gente que llega a una ciudad tan importante como Junín, sepa que hay controles de prevención”, concluyó Loyola.

Opiniones de fomentistas

Por su parte, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, indicó: “Evidentemente, este no es el primer operativo de estas características que veo que se hace en Junín, y siempre me llaman la atención, porque es un trabajo muy serio el que realizan desde Gendarmería. Necesitamos la concientización de todos los conductores para que respeten las normas de tránsito y seguridad vial, ya que muchas veces no se respeta el límite de velocidad permitido y eso es un peligro para todos”.

Cerrando su opinión, Giapor dijo que “Es muy bueno ver la articulación entre la Gendarmería y la policía de Junín, como también de las autoridades de la Secretaría de Seguridad porque todos ahondamos en tratar de alguna manera regularizar todo para que no sucedan más accidentes que se cobren la vida de personas”, concluyó Giapor.

A su vez, Patricia Yebrín, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio "Mayor López", dijo: “Me pone contenta que se realice un operativo de estas características en uno de los principales accesos a la ciudad, como es la Ruta 7, donde muchas veces se puede ver a conductores que no respetan las normas de tránsito y eso es un peligro. Como vecina y fomentista me da más seguridad saber que se llevan a cabo periódicamente estos tipos de controles”.