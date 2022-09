Sicarios asesinaron a balazos a un joven e hirieron a otros dos

Un joven murió y otros dos resultaron heridos al ser atacados a balazos por sicarios que se desplazaban en un auto en el barrio Tablada, de la ciudad de Rosario.

El incidente, ocurrido al atardecer de este martes, elevó a 202 la cantidad de personas asesinadas en la importante urbe santafesina. El ataque se registró en la intersección de Ameghino y Patricias Argentinas, de ese barrio de la zona sur de la ciudad.

Tres amigos se encontraban reunidos cerca de la puerta de la casa de uno de ellos cuando pasó por el lugar un automóvil Volkswagen Trend de color negro y los desconocidos que lo ocupaban, mientras se encontraba en movimiento, abrieron fuego contra ellos, según lo informado por el portal del diario local La Capital.

Uno de los jóvenes, cuya identidad y edad no había sido difundida, murió en forma instantánea al recibir un disparo en la cabeza y otro en la zona cervical.

Los otros dos amigos, de 21 y 26 años, recibieron impactos en piernas y brazos, por lo que fueron llevados en autos particulares al Hospital Roque Sáenz Peña, donde se comprobó que las heridas no revestían peligro de vida.

Al menos uno de los disparos dio contra el interior de una vivienda sin llegar a afectar a las personas que se encontraban en su interior.

El fiscal Gastón Ávila manifestó que las tres personas involucradas en el hecho "estaban juntas sentadas en la esquina cuando les empezaron a disparar". El instructor sostuvo además que "da la sensación que los disparos fueron dirigidos hacia ellos".

Según contaron pobladores de la zona, los dos jóvenes heridos residían en el lugar, mientras que el fallecido no era del barrio y, según informó Ávila, no llevaba identificación alguna. Además, señaló que el joven asesinado "tenía una mochila con dos bolsitas de marihuana", poro especuló que "no se trataría de una situación de tráfico de drogas".

En el hecho tomaron intervención, además de Ávila, policías de la comisaría 15, con jurisdicción en la zona, y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).