Fatal accidente en Junín: murió un camionero tras un terrible vuelco

Un camión de carga se subió a la rotonda de la Ruta Nacional 188 y Alberdi, anoche a las 21.45, y tras volcar, lamentablemente el conductor, oriundo de la provincia de Río Negro, perdió la vida en el acto.

Intervino en el accidente personal policial y se hizo presente en el lugar Luis Chami, secretario general del Municipio, además de los peritos de la policía científica que trabajan en el lugar.

Un lugar peligroso

La rotonda de 188 y Alberdi ha sido escenario de numerosos accidentes, tal como destacó Democracia en reiteradas oportunidades.

En tal sentido, en una nota publicada en la edición del 23 de mayo de este año, se dio cuenta de un accidente y se había resaltado que había habido más de 60 choques en tal rotonda en lo que iba del año.

En tal sentido, el secretario General del Municipio de Junín, Luis Chami, había advertido que “falta una buena iluminación en ese tramo de la Ruta 188 que va entre Rivadavia y la Unidad Penitenciaria, además de demarcación antes de llegar a la rotonda”.

“Si no intervienen vamos a tener que lamentar una víctima. No sé qué esperan, ya que todos los días se comen la rotonda, ya sea autos y motos, de día y de noche. Hay un problema de marcación, ya que de noche la gente no la ve”, había resaltado el funcionario municipal acerca de la responsabilidad de Corredores Viales.

“Mínimo hay tres accidentes por semana. Continuamente estamos insistiendo. Corredores Viales no se están haciendo cargo, ni de los desagües al costado de la ruta y las luminarias en la rotonda de Alberdi en la que estamos teniendo los accidentes”, agregó. “La realidad es que es una ruta nacional y se tiene que hacer cargo la empresa”, concluyó en tal oportunidad.

Es de recordar, asimismo, que en la sesión del pasado 14 de julio, el Concejo Deliberante aprobó una comunicación dirigida al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad solicitando urgente intervención sobre rotonda ubicada en Ruta Nacional 188, en su intersección con calle Alberdi.