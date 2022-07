Fomentistas destacaron el sistema de videovigilancia implementado en Junín

Autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento y representantes barriales estuvieron en el Centro de Operaciones y Monitoreo para conocer el funcionamiento del sistema de videovigilancia que el Gobierno de Junín implementó y sigue expandiendo con el objetivo de llevar más seguridad a los vecinos.

Acompañados por el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, y el director del área, Marcelo Loyola, los fomentistas recorrieron las instalaciones y destacaron el trabajo llevado adelante por los operarios y los representantes del Ejecutivo.

Una vez finalizado el encuentro, Rosa manifestó: “Estamos contentos por recibir a las autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento, con quienes mantenemos un contacto permanente y queremos que sean embajadores para que en cada una de las sociedades de fomento de Junín se conozca cómo es el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo”.

“Este lugar es un modelo y nos enorgullece poder mostrarlo a toda la comunidad y también fomentar uno de los ejes de nuestro Plan de Seguridad Local, que consiste en la participación comunitaria”, dijo el funcionario y añadió: “El apoyo que tenemos no solo de la Federación, sino de las sociedades de fomento es fundamental para nosotros”. Además, Rosa destacó que “siempre buscamos generar espacios de ida y vuelta para intercambiar visiones y puntos de vista en el marco de una comunicación permanente, como sucede cada vez que vienen a este lugar o nosotros nos dirigimos hacia cada sociedad de fomento en los distintos barrios”.

En tanto, Loyola expresó: “El Centro de Operaciones y Monitoreo de Junín tiene un equipo de trabajo que permanentemente se capacita, para representar un verdadero salto de calidad en lo que es la prevención y el esclarecimiento de hechos delictuales. Como bien dijo Andrés, es fundamental el acercamiento del presidente de la Federación de Sociedades de Fomento y los fomentistas para que podamos mantener un ida y vuelta y que conozcan el trabajo que se hace en este lugar”.

“Queremos que todos los ciudadanos de Junín conozcan el funcionamiento que tiene este lugar, el cual redunda en un salto de calidad en la seguridad de toda la comunidad”, remarcó.

Por su parte, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, subrayó: “Este es un principio de varias reuniones que vamos a hacer para que todos los fomentistas de Junín puedan conocer el COM. Por la antigüedad que tengo recuerdo cuando había nada más que cinco cámaras en la época de Mario Meoni, por entonces estaba en contra porque no conocía exactamente a fondo el trabajo con las mismas, pero luego el tiempo y el hecho de tomar noción de la forma de trabajo me mostraron que estaba equivocado”.

“Ahora más que nunca, con las más de 200 cámaras de seguridad que hay instaladas, reconozco que esto es algo simple y necesario para que vivamos un poco más tranquilos. Estoy convencido de que esto que se hizo con este lugar es maravilloso y agradezco por poner la seguridad al alcance de los vecinos y los fomentistas”, afirmó Giapor.

A su vez, Gladys Hilgert, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio El Picaflor, manifestó: “La única palabra que me sale de inmediato es maravilloso. Agradezco a Marcelo y a Andrés por invitarnos a conocer este Centro de Monitoreo que realmente es un orgullo para la ciudad de Junín, ojalá que en la medida que pase el tiempo todos aprendan a conocerlo y sepan lo que hay acá. Hay un gran personal dispuesto a controlar y vigilar la ciudad, lo que genera que muchos hechos se esclarezcan gracias a este trabajo”.

“La ciudadanía de Junín tiene que saber que en este lugar tiene a alguien que le cuida las espaldas y esclarece los hechos; hay que felicitarlos por el trabajo que hacen y no tengo más que palabras de agradecimiento”, aseguró.

Otra de las vecinas presentes en la reunión fue Eliana Morales, secretaria de la Comisión de Fomento del barrio Bicentenario, quien declaró al respecto: “Como representante del barrio Bicentenario me pone muy contenta el hecho de saber que tenemos varias cámaras sobre Av. La Plata y Alvear, nos genera mucha tranquilidad por la prevención de delitos y el esclarecimiento en caso de que suceda alguno. Luego de que colocaron las cámaras de seguridad, bajaron considerablemente los delitos”.

Seguidamente, Morales contó su experiencia personal con respecto al sistema de videovigilancia: “En mi caso tuve un siniestro vial en donde me chocaron el auto y se fueron así no más. Hice la denuncia correspondiente y acá en el COM me consiguieron todo lo necesario ya que identificaron al dueño del auto, de dónde era y todos los datos y así pude resolver mi caso”.