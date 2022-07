Continúa el juicio por el femicidio de Silvia Pereyra

Continúa hoy el juicio a dos hombres por el femicidio de Silvia Pereyra, una peluquera de 59 años, asesinada a puñaladas en enero de 2019 en la localidad de Chacabuco, y la familia de la víctima exigió que sean condenados a prisión perpetua.

La primera jornada de audiencias se realizó el jueves 7 de julio, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, con Cristian Candia Guerrero (22), inquilino de la víctima, y a Juan Ignacio Steurer (33) imputados por el delito de "homicidio agravado mediando violencia de género, con el concurso premeditado de dos personas, con alevosía, y por haberse cometido para consumar y procurar la impunidad de otro delito".

En su turno de declarar, Candia se declaró inocente y acusó a Steurer del asesinato de su vecina. “Steurer me tocó la puerta y me pidió lavarse las manos. Noté que tenía sangre en las manos y en el pantalón”, dijo el acusado. “Cuando la policía me preguntó si yo había visto algo, les dije que no, porque no quería tener problemas”, agregó. En un principio, las hijas de Pereyra, Alejandra y Eliana, declararon como testigos del hecho. Ambas señalaron haber visto tanto a Steurer como a Candia a metros del lugar del hecho, saliendo de la casa de Candia.

Alejandra dijo que Steurer se le acercó y le manifestó “lo siento mucho” y le dio un vaso con agua. Algo similar comentó su hermana, quien indicó que Steurer le acarició el rostro y le dijo “lo siento mucho”, y que eso sucedió instantes posteriores a enterarse de lo ocurrido, en horas del mediodía del 19 de enero. “Solo nosotros sabíamos lo que había ocurrido en ese momento”, dijo una de las hijas. "Esperamos que reciban la máxima pena, es lo que más queremos", afirmaron.

La parte acusadora de la Fiscalía estuvo a cargo de los doctores Matías Noberasco y Pamela Ricci, mientras que la familia de la mujer, constituida como particular damnificada, estuvo representada por el abogado Hernán Sibiglia.

El letrado aseguró que en la causa figuran varios “elementos que confirmaron que ellos fueron los autores" como las "pisadas de zapatillas que pertenecían a Steurer, sangre en su ropa, el cuchillo usado en el crimen apareció en la habitación de Candia”. En el requerimiento de elevación a juicio, el exfiscal Daniel Nicolai dio por acreditado que los imputados robaron dinero, una notebook, un bolso y un teléfono celular de Silvia Pereyra.

El exfuncionario judicial incluyó el agravante de la "violencia de género" por considerar que Steurer y Candia Guerrero, de nacionalidad paraguaya, se aprovecharon que la víctima los conocía, que al momento del hecho estaba sola y que eran de una contextura física mucho mayor a la de ella.

