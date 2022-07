Murió la estudiante de medicina que fue atacada a golpes en Cipolletti

María Agustina Fernández, la estudiante de medicina que fue brutalmente golpeada en un asalto en Cipolletti,falleció en la noche del martes luego de que se haya confirmado que tenía muerte cerebral. Los integrantes de su familia fueron los encargados de comunicar la triste noticia y también señalaron que donarán los órganos de la joven de 19 años.

El hecho trágico sucedió el sábado por la noche en la casa de un amigo. Según el relato del joven, Agustina se encontraba sola en el domicilio cuando ingresaron los delincuentes, ya que, él había salido a comprar. Al regresar vio a la estudiante tirada en el piso inconsciente y malherida.

De inmediato Agustina fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti donde se comprobó que su estado de salud era muy delicado y grave, ya que, debió ser asistida con respirador y tenía muerte cerebral. La policía pudo constatar que él o los delincuentes se robaron dos celulares, mil dólares y objetos de la casa.

A su vez, los voceros precisaron que la joven se resistió al ataque, ya que, en sus manos tenía marcas compatibles con un intento de defensa. La causa quedó a cargo del fiscal Martín Pezzetta, quien trata de corroborar si las declaraciones del amigo son verdaderas o no.

"No entra en mi cabeza, no puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó", expresó Silvana Cappello, madre de la víctima, antes de que falleciera.

Agustina era oriunda de La Pampa y había viajado en marzo pasado a la ciudad de Cipolletti para comenzar sus estudios en la Universidad de Medicina de la ciudad. Los familiares de la joven se enteraron horas más tarde del hecho y viajaron rápidamente a Río Negro para acompañar a la víctima.