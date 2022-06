Sicarios asesinaron de 40 tiros a una mujer y su hija

"Fue un ajuste, pero no era para ellas. A los que tienen que matar no los matan, matan a gente inocente que no tiene nada que ver", dijo Miriam Villalba, la hermana de Carmen de 53 y su sobrina Marlén de 15, a diario La Capital. Ambas víctimas fueron asesinadas a balazos en la noche del miércoles en un punto de venta de drogas del barrio El Grafico.

La hipótesis: que fueron confundidas

El doble crimen sucedió en la calle Ugarte al 700, donde había un antiguo punto de venta de drogas controlado por parte de la familia Villalba. Según trascendió luego del hecho, ninguna de las dos estaría involucradas en negocios de drogas; sin embargo, otra parte de la familia sí se encontraba en el negocio del narcotráfico, incluso hay familiares detenidos y con condenas firmes.