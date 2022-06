Un reconocido pediatra fue asesinado a golpes

Un reconocido médico pediatra de 76 años murió tras recibir una serie de golpes en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata y por el hecho fue detenido su hijo, un hombre de 35 que sufre problemas psiquiátricos.

La muerte del pediatra Juan Ramos, de amplia trayectoria en el ámbito público y privado de salud local, se produjo el pasado martes, tras haber sido atacado el 17 de mayo último, haber sido internado y dado de alta, para luego volver a ser ingresado a la Clínica del Niño y la Familia local, donde finalmente ocurrió su deceso.

Según se pudo determinar a través de una autopsia, el profesional falleció por recibir una serie de golpes, que le produjeron hemorragias internas. La fiscal María Florencia Salas, tras caratularse el hecho de "homicidio", libró la orden de detención del hijo del médico asesinado, el cual se encontraba internado en una clínica neuropsiquiátrica.

De acuerdo con lo publicado por el sitio del diario La Capital de Mar del Plata, profesionales de la Asesoría Pericial determinarán si el hombre puede afrontar los pasos procesales y si deben arbitrarse inmediatas medidas de internación o seguridad que deben interponerse.

Todo indica que las pericias girarán alrededor de la imputabilidad del detenido, en base a su afección psiquiátrica. En tanto, el juez de garantías Juan Tapia libró la orden de detención por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

La muerte del pediatra ocasionó una importante congoja en la comunidad médica, en pacientes, padre y la sociedad marplatense en general. "Nunca dejó de contestarnos un mensaje, un llamado. Nos abrió su consultorio con exclusividad cuando lo necesitamos por más que no atendiera ese día y estaba a disposición siempre. No le importaba si no podías pagar una consulta, porque ponía el corazón", expresó una mujer llamada Vanesa en redes sociales.