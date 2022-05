Violencia en la cola de un AutoMac en Mendoza

Este fin de semana se vivió una noche de furia y violencia en el Shopping Palmares, ubicado en el departamento de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza. El caos se desató cuando el conductor de una camioneta Hilux sacó el pie de freno mientras estaba en la fila de un AutoMac del mencionado centro comercial y "tocó" al Peugeot 208 que se encontraba delante de él.

Dentro de este último vehículo había un grupo de cinco jóvenes que se bajaron para ver si el auto tenía algún daño. Al ver que el inconveniente era menor y no había necesidad de llamar a la Policía o al seguro, volvieron a meterse al auto.

Pero luego de unos minutos, y casi sin explicación, volvieron a descender y comenzaron una discusión con el dueño de la camioneta, Daniel, de 49 años, a quien le dieron una paliza y también descargaron su furia conta el vehículo que terminó abollado y con el vidrio destrozado. Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente.

"Sin darme cuenta solté el freno y le di un toquecito al auto que estaba adelante en la fila. Se bajaron los chicos y les pedí disculpas luego de preguntarles si les había pasado algo", relató la víctima a Noticias Argentinas.

Y añadió: "Me respondieron que no y volvieron a meterse al Peugeot, pero después volvieron y me empezaron a pegar, mientras me acusaban de haberlos sobrado, pensé que me mataban".