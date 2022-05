Afirman que en lo que va del año hubo 60 choques en la rotonda de Alberdi y Ruta 188

Un nuevo accidente vial ocurrió, en la madrugada de ayer, en la rotonda de Alberdi y Ruta 188, en donde en lo que va del año “hubo más de 60 choques”, afirmó el secretario General del municipio de Junín, Luis Chami.

Cabe destacar que un día después de una nota publicada por este diario el lunes 16 de mayo, la empresa administradora había pintado esa infraestructura de la calzada nacional, pero piden mayor señalización.

“Falta una buena iluminación en ese tramo de la Ruta 188 que va entre Rivadavia y la Unidad Penitenciaria, además de demarcación antes de llegar a la rotonda”, solicitó el funcionario municipal.

“Si no intervienen vamos a tener que lamentar una víctima. No sé qué esperan, ya que todos los días se comen la rotonda, ya sea autos y motos, de día y de noche. Hay un problema de marcación, ya que de noche la gente no la ve”, subrayó.

“Mínimo hay tres accidentes por semana. Continuamente estamos insistiendo. Corredores Viales no se están haciendo cargo, ni de los desagües al costado de la ruta y las luminarias en la rotonda de Alberdi en la que estamos teniendo los accidentes”, agregó.

“La realidad es que es una ruta nacional y se tiene que hacer cargo la empresa”, concluyó.

Los pedidos

Cabe recordar que en septiembre de 2021, el gobierno de Junín le había solicitado a la concesionaria Corredores Viales el mejoramiento de la señalización en ese sector de la calzada nacional.

En efecto, funcionarios municipales, integrantes del Foro de Seguridad Vial y de Estrellas Amarillas mantuvieron una reunión con representantes de la empresa estatal, para tratar esta problemática.

En el encuentro se había planteado “cambiar las luminarias de sodio a Led y poner tachas refractarias”. También, se solicitó la colocación de radares para que los vehículos reduzcan la velocidad al llegar a la rotonda.

Y explicaron que, según un estudio, “el 86 por ciento de los accidentados son de Junín y la mayoría se fueron del lugar. Los hechos ocurren entre las 4 y las 6 de la mañana: es por eso que se puso sobre la mesa poner más controles”.

Rehabilitación

Vialidad Nacional realizó obras de rehabilitación en 50 kilómetros de la Ruta Nacional 188, que comprendieron tareas de bacheo profundo, repavimentación de la calzada y el reacondicionamiento de las banquinas.

Cabe recordar que, desde el 29 de febrero de 2020, la calzada nacional es administrada bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales SA, cuyo capital accionario pertenece al ministerio de Obras Públicas (51%) y Vialidad Nacional (49%).

Se trata de un importante corredor productivo del norte bonaerense, donde se traslada la producción agrícola y las manufacturas industriales de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, que mejorará la circulación de 4.320 vehículos por día.