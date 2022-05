Destituyeron al juez que liberó a un violador porque había usado preservativo

El juez penal de Santa Fe Rodolfo Mingarini fue destituido hoy de su cargo por mal desempeño en sus funciones por su actuación en 11 casos de abuso sexual por falta de perspectiva de género. Uno de esos casos fue en el que le otorgó la libertad a un hombre acusado de violación porque había utilizado preservativo al cometer el delito.

Fuentes judiciales informaron que ayer el Jurado de Enjuiciamiento de Santa Fe dio a conocer su resolución en la que por unanimidad de sus 10 integrantes destituyó a Mingarini, quien estaba suspendido en el cargo cuando fue enviado a juicio político.

La decisión fue tomada por los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Julio Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los abogados Héctor Ferrero y Julio Pagano. La acusación estuvo a cargo del procurador general, Jorge Barraguirre, quien pidió la destitución de Mingarini por 11 hechos.

El más destacado fue el que el juez tomó en abril del año pasado en la denuncia por violación que una mujer presentó contra un albañil que trabajaba en una casa cercana a la suya. Mingarini le otorgó la libertad porque, entre otros argumentos, evaluó que al acusado había usado preservativo. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo... no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, expresó en la audiencia.