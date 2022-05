Hallaron a un hombre asesinado a balazos frente a un country en Los Cardales

Un hombre fue hallado asesinado de al menos dos balazos y tirado a metros de su camioneta frente a un country de la localidad bonaerense de Los Cardales, y los investigadores buscaban a dos personas que dispararon desde otro vehículo en un posible "ajuste de cuentas", informaron hoy voceros policiales y judiciales.

El cuerpo fue encontrado anoche frente al Country Club Los Cardales, ubicado en el kilómetro 4 de la Ruta 4, al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Patricio Glave (44), quien trabajaba como colocador de aberturas de aluminio en un emprendimiento con otras dos personas allegadas, contó uno de los investigadores allegado al caso.

El cadáver fue encontrado por la Policía tirado en la acera de un camino con tres balazos en el tórax y hombro derecho que le provocaron la muerte casi en el acto.

A unos metros del cuerpo estaba su Chevrolet Meriva en marcha y con las luces encendidas.

Los peritos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana, secuestraron cinco vainas servidas de un arma calibre .22 muy cerca de vehículo y el teléfono celular de la víctima que será analizado.

Tras los testimonios de familiares y amigos de Glave en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, a cargo del fiscal Matías Ferreiros, que lleva la causa caratulada como "homicidio", los pesquisas determinaron que el hombre fue asesinado sobre un tramo del camino normal que tomaba casi todos los días cuando salía del trabajo hacia su casa.

Las fuentes judiciales trabajaron anoche en la recolección de cámaras de seguridad de la zona del Country Los Cardales y de la ruta con el objetivo de identificar a los agresores.

El fiscal Ferreiros esperaba para las próximas horas ubicar a una mujer que sería testigo presencial del crimen porque al parecer vio a dos hombres en una camioneta blanca que dispararon y huyeron.

"Los corredores de la ruta 4 sentido a Campana y a Los Cardales no lograron tomar las imágenes de las patentes del vehículo blanco porque la parte trasera no tenía la chapa patente, pero si la delantera que no fue visible", según contó otro pesquisa.

El cuerpo fue llevado a la morgue judicial que tras la autopsia será entregado a la familia para su sepultura.