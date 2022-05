Se conocieron audios del acusado de matar a su familia en Ramallo

Una serie de audios se dieron a conocer en las últimas horas en relación a Pablo Damián Grottini, sospechoso de triple crimen de Ramallo por asesinar a su hermano, a su hija y a su mamá.

El hombre de 41 años, quien está detenido por ser presunto responsable de los tres homicidios, ocurridos entre 2019 y 2022, sumó una nueva sospecha, luego de que se le escuchara en la comunicación con su abogada preguntar por la sucesión y herencias familiares que podía cobrar. Grottini mantuvo varias conversaciones con la letrada, ya que pretendía iniciar la sucesión luego de la muerte del hermano, de 32 años. "Mi hermano era soltero y no tenía hijos. Quería saber si la heredera es ella, porque mi papá murió, o somos los dos", consultó sobre su madre, y agregó: "Tengo que abrir la sucesión porque él estaba pagando un plan Chevrolet, y ya la tiene a la camioneta".

"Germán murió de la nada. No estaba enfermo ni nada. Se sintió medio descompuesto y aparentemente tuvo una muerte súbita. Llegó y yo lo estaba esperando en la clínica porque se sentía descompuesto", detalló sobre la muerte de su hermano. Y enseguida agregó: "Le hicieron tomografía, electrocardiograma, y dio todo perfecto. Lo internaron para dejarlo en observación y se quedó dormido. Se quedó dormido, como si no hubiera pasado nada". Asimismo, reveló en uno de los audios que no le realizaron una autopsia porque murió en la clínica.

Estos audios ahora se suman a la investigación, ya que para la Justicia hay elementos que acreditan que puede ser responsable de las tres muertes: del hermano, la madre y de la hija adoptiva de 10 años. La fiscal María Belén Baños recibirá en estos días los resultados de las pericias realizadas al cuerpo de la hija de 10 años de Grottini, quien finalmente no había sido cremada como sí lo fue el hermano del sospechoso. "El acusado aprovechó que las víctimas estaban indefensas y les introdujo una sustancia por vía intravenosa que las llevó a la muerte", precisó Baños.