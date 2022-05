Destacan el compromiso de las fuerzas que salvaron la vida de un joven mediante RCP

El intendente Pablo Petrecca visitó la localidad de Agustín Roca para reconocer a efectivos policiales y al chófer de la Unidad de Traslado que, el pasado domingo, asistieron a un joven que se descompensó y lograron salvarle la vida tras una rápida intervención y asistencia con técnicas de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). El delegado del pueblo Mauricio Mansilla, el jefe de la Departamental Junín, Pablo Fernández, autoridades municipales de la cartera de Seguridad municipal y vecinos también participaron del reconocimiento.

Precisamente, el jefe comunal expresó que "estos son gestos que deben ser reconocidos y remarcados, estamos hablando de la importancia de comprometerse, actuar, de ver al otro con empatía y no dudar. En este marco, me gustaría destacar tres acciones preventivas, la primera es la insistencia que como gobierno llevamos adelante con los cursos de RCP, herramienta fundamental que salva vidas y por lo cual hemos realizado cientos de cursos, principalmente en los pueblos". "La segunda acción tiene que ver con la Medicina Deportiva, política que desde el Municipio hace tiempo venimos implementando para abordar la prevención y llegando a chicos que practican deportes con controles médicos para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares; no es este el caso puntual, pero entendemos que es muy importante para evitar que esta situación se de en competencias oficiales", resaltó.

Seguidamente, Petrecca destacó como tercera acción preventiva la cuestión de la infraestructura y ejemplificó: "Hoy, cada pueblo del Partido de Junín cuenta con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y una unidad de traslado, que en este caso fue fundamental para trasladar a este joven y que hoy esté bien, al cuidado de su familia". Además, remarcó la "actitud de los oficiales de policía Florencia Márquez y Juan Pablo Videla que como servidores públicos honraron sus uniformes y responsabilidades, actuando, ayudando al otro y salvando una vida. También la de Alejandro Gómez, chófer de la Unidad de Traslado que decidió trasladar junto a los efectivos a este joven hacia un centro asistencial de la ciudad". "Si no hubieran recibido los cursos de RCP, los efectivos no habrían sabido actuar; si no hubiésemos tenido una Unidad de Traslado, se hubiese perdido tiempo esperando que una ambulancia llegara desde Junín, en definitiva, las políticas de prevención y la decisión de estas personas, fueron claves para salvar una vida", comentó Petrecca.

Por su parte, Florencia Márquez, oficial subayudante agradeció el reconocimiento y contó que "a través de un llamado al 911, el domingo tomamos conocimiento de un joven que se encontraba desvanecido en la cancha de fútbol, llegamos con mi compañero, intervenimos y al constatar que se encontraba en una situación muy mala, llamamos al chófer de la Unidad de Traslado que llegó al instante y no dudamos en llevarlo a un centro asistencial de Junín". "A mitad de camino, le íbamos controlando el pulso y veíamos que su situación empeoraba. Allí decidimos iniciar con las maniobras de RCP y, afortunadamente, luego de algunas compresiones, abrió los ojos y se recuperó. Llegamos al centro de asistencia, fue atendido por profesionales médicos y luego de algunos estudios fue dado de alta", aseguró.

Por su parte, Alejandro Gómez, chófer de la Unidad de Traslado de Agustín Roca dijo que "ya un vecino me había notificado que algo pasaba en la cancha de fútbol, ahí decido trasladarme hacia allí y en el camino recibo la llamada de Florencia. Una vez ahí, subimos al joven a la unidad y decidimos trasladarlo a Junín. En el medio pasaron muchas cosas, pero afortunadamente pudimos salvarlo". Finalmente, Juan Pablo Videla, oficial de la policía bonaerense resaltó que "el objetivo era salvarle la vida y afortunadamente lo pudimos hacer. Estamos agradecidos de haber recibido los cursos de RCP, porque en esta oportunidad nos permitieron saber actuar ante un civil, pero sabemos que esto mismo nos puede pasar con algún familiar o un compañero, por eso es importante saber las técnicas y maniobras de RCP y primeros auxilios”.