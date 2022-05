Estacionar sobre la senda peatonal, una falta que se repite

Las sendas peatonales están en casi todas las esquinas céntricas de Junín, algunas están recién pintadas y otras conservan una marca apenas perceptible, pero es sabido que las normas de tránsito están para ser respetadas, ya que es una forma de prevenir accidentes. No obstante, estacionar el vehículo sobre las sendas peatonales es una de las infracciones más frecuentes en Junín, una violación a las reglas viales que se acentúa en las horas pico y en la entrada y salida de las escuelas y jardines.

Las sendas peatonales tienen la función de posibilitar al peatón el paso seguro de una vereda a la otra, pero estudios nacionales vienen advirtiendo que un altísimo porcentaje de los conductores no las respeta. En efecto, los peatones sufren el permanente asedio de los rodados sobre las líneas divisorias, sin distinción: camionetas, autos, camiones, colectivos, motos y bicicletas. Y no solo estacionan sobre las sendas a la espera de la luz verde del semáforo, sino que, cuando giran, suelen no respetar la prioridad del peatón.

“No se respeta el cruce de los peatones, y también hay que educar al peatón, que no debe cruzar por cualquier lado, no debe cruzar entre dos autos, porque son frecuentes los accidentes cuando el peatón sale detrás de un auto”, advirtió Mario Olmedo, responsable de Control Ciudadano de la Municipalidad de Junín, en diálogo con Democracia. Y dio un dato clave: “En los últimos meses subieron los accidentes contra peatones y ciclistas, porque hay un mayor uso de la bicicleta”.

Generar conciencia

Sobre el trabajo de concientización y prevención que realizan desde la comuna, el funcionario afirmó: “Todos los días, mañana y tarde, vamos a las escuelas a hablar con los padres para que no estacionen en doble fila y que se respete el estacionamiento, pero muchas veces el personal es agredido, porque hay padres irrespetuosos, que contestan mal a los agentes”.

