Berni defendió la convocatoria a civiles para conducir los autos de la Policía bonaerense

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, justificó la búsqueda de civiles para que conduzcan los patrulleros de la Policía bonaerense, al afirmar que la medida busca "darle mayor capacidad operativa" a esa fuerza. "En Argentina todas las fuerzas policiales, inclusive las fuerzas armadas, reclutan civiles. Es algo que sucede en todas las fuerzas, excepto la Policía de la Ciudad, que se formó con personal de diferentes fuerzas policiales", sostuvo el funcionario en diálogo con radio La Red, y subrayó que ello "viene a resolver una situación y a darle mayor capacidad operativa a la Policía”.

La convocatoria que se conoció en el día de ayer llegó a distintos municipios, como Ensenada, Moreno, Vicente López, Berisso, Quilmes, José C. Paz, San Isidro, San Fernando, Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, San Vicente, Brandsen, La Matanza, Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham y Tres de Febrero. De acuerdo a los requisitos difundidos por los distintos municipios provinciales que respaldan la propuesta, los postulantes deben ser argentinos o naturalizados, tener entre 18 y 29 años, haber finalizado el colegio secundario, poseer registro de conducir vigente y no contar con antecedentes penales.

En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad explicaron que "los choferes deberán hacer un curso de capacitación antes de pasar a ser personal policial bajo la normativa vigente y no portarán armas", al tiempo que destacaron que "la idea es sumar personal, no poner a policías que trabajan en tareas de patrullaje y vigilancia a conducir". "La Policía tiene 100 mil hombres, de los cuales muchos son administrativos, científicos o técnicos, que no portan armas, ni hacen operativos de control, ni patrullaje de calle", remarcaron los voceros e indicaron que "todos tienen formación policial. De igual forma, esta será un área profesional de choferes, con personal dedicado exclusivamente a conducir".

Al respecto, Berni explicó que una vez que la persona es reclutada "pasa a tener estado policial" y agregó que "en la Policía el cien por ciento pasa a ser parte del cuerpo policial, eso no significa que pueda portar armas o ingresar a un operativo". "Nosotros ahora estamos tomando cadetes. Todas las policías se nutren del ámbito civil", repitió Berni y graficó que son muchas las comunas que cuentan con móviles de seguridad ciudadana "que son manejados por personal civil del municipio".

En ese marco, recordó que el año pasado falleció durante un tiroteo un empleado municipal de Tres de Febrero que conducía uno de estos móviles y planteó que aquella “fue la gota que rebalsó el vaso". Al respecto, el ministro sostuvo que "los choferes municipales no están capacitados para un manejo táctico", por lo que subrayó que quienes sean contratados para manejar los patrulleros de la Policía provincial estarán bajo el ala ministerial y deberán realizar un curso específico durante dos meses, a la vez que percibirán una beca. Berni aclaró que se trata de "vehículos blindados" y detalló que "el conductor va a tener la protección del chaleco antibalas”.