Según el hijo del inspector atropellado, el conductor "causó el hecho intencionalmente"

El hijo del inspector de tránsito que fue embestido y arrastrado durante tres cuadras por un conductor que quiso evitar un control vial en la ciudad de La Plata aseguró que el agresor "hizo todo esto intencionalmente" y que, tras el hecho, huyó y luego "estacionó su vehículo a 100 metros para comprarse una gaseosa".

En tanto, en la mañana de ayer el conductor detenido se negó a declarar y seguirá alojado en una celda, imputado por tentativa de homicidio, informaron fuentes judiciales.

"Mi papá se acuerda de todo. Desde el momento que lo levantó hasta que se soltó del auto. Le iba diciendo en el camino que frene y el conductor le iba diciendo que no lo iba a hacer", relató Brian Tapia, hijo del inspector de tránsito atropellado.

Brian, al igual que su padre, trabaja como agente de la guardia de prevención de tránsito y fue testigo del hecho que tuvo lugar en un control vehicular en la zona de Plaza Moreno, en la capital bonaerense.

"Yo veo desde el momento que el auto lo levanta y se lo lleva en el capot. Cuando mi papá le hace la seña, el auto frena. Cuando les toca la rodilla contra el paragolpes, el conductor decide acelerar. A él no le quedó otra opción que agarrarse del capot. Se lo llevó desde calle 13 y 50, dobló por la diagonal 73 y en calle 15 mi papá se suelta del capot y cae contra el asfalto. Ahí es donde se hace el golpe en la cabeza y le queda la fractura de cráneo", dijo el joven al recordar la situación.

A su vez, Tapia aseguró que el conductor, identificado como Thiago Villani (20), "iba en el auto con una menor de 16 años, que también le decía que frene".

"La decisión que tomó fue porque la quiso tomar. No fue casual ni tuvo miedo. Él hizo todo esto queriendo", apuntó Brian contra Villani, sobre quien dijo que no quiso frenar en el operativo porque "tenía un espejito roto y tenía miedo que le secuestren el auto".

Sobre la detención del joven de 20 años, Tapia dijo: "Abandonó el auto a 100 metros del lugar y lo encontraron en una estación de servicio, comprando una gaseosa".

Por su parte, Villani se negó a declarar ante el fiscal Juan Menucci, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial La Plata, quien imputó al joven de 20 años por “homicidio en grado de tentativa".

Por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de Villani, y también solicitará a la Justicia la inhabilitación "de por vida", según informó hoy ese organismo.

"No podemos permitir que una persona que no tiene ningún tipo de respeto por el otro, que es capaz de atropellar y arrastrar a alguien sin medir consecuencias, siga manejando un automóvil", expresó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, quien agregó: "Es un asesino al volante y como tal no merece tener la posibilidad de conducir un vehículo nunca más en su vida".

El hecho ocurrió el domingo a la 1.10 de la madrugada en la intersección de calle 13 y 50, cuando en el marco de los operativos de control vehicular los agentes municipales hicieron ingresar al corredor vallado por conos a un vehículo marca Fiat Siena de color negro con vidrios polarizados.

En ese momento, el conductor del Siena, con intenciones de darse a la fuga, impactó al trabajador municipal, quien cayó sobre el capot del vehículo y logró sujetarse de la trompa mientras fue arrastrado tres cuadras a alta velocidad.

De acuerdo al informe policial, el agente que se encontraba agarrado al capot salió despedido cuando el conductor frenó y dobló en una esquina y, como consecuencia, impactó sobre la cinta asfáltica.

En su caída, la víctima, identificada como Jorge Tapia (49), impactó en reiteradas ocasiones contra el asfalto y sufrió politraumatismos, entre ellos una fractura en la base del cráneo y un importante sangrado en su oído derecho, por lo que fue asistido por personal médico del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Italiano de La Plata, donde permanece internado.

Al respecto, fuentes sanitarias consultadas por esta agencia indicaron que "si bien las primeras horas suelen ser críticas, está evolucionando favorablemente", aunque señalaron que será sometido a nuevos estudios para evaluar una posible intervención quirúrgica.

Voceros de la investigación revelaron que Villani cuenta con antecedentes judiciales, ya que estaba acusado en una causa elevada a juicio por "lesiones culposas por conducción negligente", en un hecho ocurrido el pasado 2 de junio de 2021.

