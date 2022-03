Brutal agresión en el baño de una escuela de Junín: “Este chico fue a matarlo”, dijeron

Un joven de 12 años, identificado como Santino, fue atacado brutalmente en el baño de de la Escuela Secundaria 7 (ex-Comercial) por otro alumno tres años mayor que él.

Producto de la golpiza, la víctima sufrió fractura de nariz y traumatismos varios en la cabeza, por lo que debió ser atendido en el Hospital Interzonal.

En diálogo con Democracia, la madre del menor herido comentó que “Santi en este momento está en casa bajo unos cuidados especiales. Por ejemplo, si se duerme cada dos horas hay que despertarlo”.

Según contó Lorena, en el ataque “sufrió traumatismos en la cabeza, fractura en la nariz, golpes en la cara, y toda la parte de la mandíbula la tiene morada e hinchada. Recibió patadas en la cabeza en el baño de su escuela”.

“Es un caso aberrante porque sucedió dentro del mismo establecimiento, donde había chicos y una preceptora la cual no quiso meterse en el baño porque era de varones”, apuntó. Y agregó: “Es una vergüenza de todos los ámbitos desde donde lo mires. El baño es tierra de nadie”.

“Se escudan diciendo que es la privacidad del chico, por lo que no pueden entrar. En este caso un chico de cuarto año estaba en otro baño que no le tocaba estar, ya que estaba en el de menores”, indicó.

“Le pegó muchas patadas en la cabeza, dejó a dos amigos en la puerta haciendo campana. Cuando vieron que Santino no podía más le dijeron que se vaya y no podían sacarlo”, apuntó Lorena.

“La realidad es que lo que pasó dentro de la escuela es una vergüenza, dejando de lado al agresor. No hay ninguna Ley que proteja a un menor de otro menor de edad. La escuela en vez de actuar como corresponde, a mi hijo me lo devolvieron en ambulancia”, manifestó.



“Gracias a un milagro, Santino, tres años menor que el agresor, está vivo, ya que este chico fue a matarlo. Yo no me voy a quedar callada ante esta situación. Al contarlo recibí mensajes de otras familias que les pasa lo mismo, con sus hijos que son atacados o ninguneados”, destacó.

“Este chico se justificó con que Santino le decía cosas, pero eso no te da derecho a agredir físicamente a un menor. Es vergonzoso, porque vos podés tener diferencias, y no por eso vas a ir a matarlo o agredirlo”, afirmó.

“Aprovechó que Santino estaba en el baño, puso a dos amigos de campana y lo dejó casi inconsciente. No hay justificación para un caso tan aberrante dentro de una institución. En la escuela siguen diciendo que no pueden entrar al baño de varones”, remarcó.

Según comentó, ya realizó la denuncia. “Ya me llamó la jefa regional de Inspectores. Quiero una reunión con la escuela y una explicación de la parte educativa de por qué esa persona no quiso entrar al baño a ayudar a mi hijo. No quiero que esto le vuelva a pasar a otra criatura”, subrayó Lorena. Continuó: “Voy a hacer todo lo posible para poder pasarlo a otra escuela”.

“Gracias a Dios fuimos atendidos en el Hospital Interzonal de manera impecable. Al segundo teníamos siete pediatras alrededor de Santino, personas muy humanas”, finalizó.