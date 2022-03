Condenaron a un ex obispo por abuso sexual de dos seminaristas

¿





La jueza María Laura Toledo Zamora y los magistrados Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos condenaron a Zanchetta por el delito de "abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos seminaristas".

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el tribunal le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, y ordenó su inmediata detención, tal como lo habían solicitado la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo y el fiscal Pablo Rivero, y además ordenaron que una vez que la sentencia este firme, sea inscripto en el Banco de Datos Genéticos.

"No podemos determinar la extensión del daño que sufrieron las víctimas, pero sí tenemos la obligación de darles una respuesta desde la Justicia y a la sociedad de Orán y de todo el país", había expresado durante los alegatos el fiscal Rivero.

El Ministerio Público Fiscal de Salta inició en enero de 2019 las actuaciones de oficio a partir de varias denuncias públicas que señalaban que el ex obispo de Orán había abusado de dos estudiantes, mayores de edad, del Seminario Juan XXIII de Orán.

El 6 de febrero de 2019, una persona mayor de edad realizó una denuncia en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de Filtrín Cuezzo, dando cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de Zanchetta.

El 13 de febrero del mismo año, otra persona y también mayor de edad, perteneciente a la congregación, radicó una nueva denuncia por abuso sexual.

Así fue como se creó una Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Filtrín Cuezzo y Rivero, quienes a lo largo de todo el juicio presentaron pruebas y testimonios sólidos que llevaron a que el Tribunal condenara a Zanchetta por abuso sexual simple.

En noviembre de 2019 la Unidad Fiscal había solicitado la captura internacional del ex obispo, debido a que Zanchetta no respondió reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos que le habían hecho.

En el año 2017, el Papa Francisco había nombrado a Zanchetta como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), pero un año más tarde fue suspendido en el cargo, y en enero de 2019 el Vaticano confirmó que había iniciado una investigación por las denuncias de abuso sexual realizadas contra el ex obispo, quien estuvo a cargo de la Diócesis de Orán hasta septiembre de 2017.

Según las denuncias, los abusos sexuales ocurrieron en el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en una casa particular de la localidad salteña de Los Toldos.