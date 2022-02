“Mameluco”, complicado en la causa de la droga adulterada

La autoría del dealer conocido como Joaquín el “Paisa” Aquino, de haber vendido el lote de droga adulterada que provocó la muerte de al menos 24 personas Y más de 80 intoxicados en el noroeste del conurbano, parece haber quedado sepultada bajo las nuevas evidencias del caso. Para algunos investigadores, Aquino era lo que se conoce como “un perejil”, alguien que está en el lugar y el momento equivocados.

La presunta participación de El Paisa, que se encargaba del trabajo de logística, está prácticamente descartada: los estupefacientes que hallaron en su poder no contenían rastros de carfentanilo, el opioide señalado como el componente mortal de la cocaína que se vendió en Puerta 8.

En contrapartida, quien entró en escena con más fuerza es el conocido narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, quien se encuentra detenido desde la Unidad 6 del penal de Rawson y sospechan que sigue dando órdenes desde allí. Su hijo “Salvaje” Iván, en tanto, haría lo propio en su celda de la Unidad 8 de Magdalena.

En una serie de procedimientos realizados en hace tres días en La Plata, San Martín, Morón, Rawson y Lomas de Zamora, se secuestraron 5.546 envoltorios de cocaína, 2,57 kilos de marihuana entre envoltorios, plantas y trozos, cuatro balanzas y 27 celulares.

Además, la Policía se incautó dos máquinas termoselladoras, material para los envoltorios de las dosis, un fusil FAL con dos cargadores, una ametralladora, cinco pistolas calibres 9 milímetros, una .45 y otra .380, 280.050 pesos y un Peugeot 307 y un Ford Escort.

“Es una investigación de hace unos dos años con intervenciones telefónicas, filmaciones. Se llegó al momento en el cual se tenía conformada a toda esta banda de Villalba y de su hijo”, explicó entonces el fiscal federal 2 de Tres de Febrero, Paul Starc.

En las últimas horas, nuevas pistas aportarían todavía más claridad en el asunto.

Varias escuchas telefónicas que están en poder de la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, podrían ser la clave de la causa. Se trata de diálogos entre los Villalba, en los que se habla de “la droga fea” y en los que Mameluco reconoce que los presuntos integrantes de su banda “hicieron cagadas y la sacaron a la venta”.

Ayer por la mañana la magistrada comenzó a indagar a los 17 detenidos como sospechosos de integrar la organización narcocriminal.

Fuentes judiciales indicaron que la principal escucha tiene de un lado la voz de “Mameluco” y a Matías Pare y Ruiz, alias “Mocho”, del otro. Mocho es uno de los aprehendidos recientemente. En esa charla telefónica, Villalba, sin nombrar la cocaína adulterada admitiría conocer el cargamento y dice: “Son locos también, eso estaba todo para no tirarlo (a la venta). Estaba todo para guardar. Y ahora tenés armado este quilombito”.

En otra de las escuchas, un dealer aporta otra revelación: “Ahí me llamó ‘El Negro’ y me dijo que no arranque (a vender) hasta que no me cambien la mercadería. Están preparando otra me dijo. Porque si sale eso de vuelta va a ser una masacre”, en referencia a la sustancia adulterada.

Por medio de estas medidas probatorias, se conoció otra circunstancia particular, que también fue adjuntada en la causa. Nueve días antes de que se desatara “la masacre”, dos “probadores” de la banda fueron internados al consumir el producto.

