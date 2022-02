Mastrorilli: “El déficit de fiscales de Junín es el mayor de la Provincia”

En el contexto de la demora que hay en el proceso de selección y designación de magistrados, el fiscal General del Departamento Judicial Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli, afirmó a Democracia que “todo el mundo está al tanto de los problemas puntuales que hay en la Provincia, y Junín está atravesando una emergencia en el Ministerio Público Fiscal. El déficit de fiscales de nuestra ciudad es el mayor de la Provincia”.

Como ha expuesto el diario en ediciones anteriores, al día de hoy, los únicos fiscales del Fuero Penal son Esteban Pedernera, Paola Luján, Fernanda Sánchez y Matías Noberasco (Fuero Penal Juvenil), mientras que nueve despachos están desocupados (ocho por vacancia y uno por licencia). Además, faltan al menos ocho puestos que cubrir, entre jueces y camaristas.

Cabe destacar que el Departamento Judicial tiene competencia en la Región y abarca nueve partidos: Junín, Chacabuco, Leandro N. Alem, Rojas, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, General Viamonte y General Arenales.

“Uno puede estar tan preocupado como estamos todos en el Departamento Judicial y la sociedad también. La respuesta la tienen que dar el Ejecutivo y el Legislativo”, manifestó Mastrorilli.

“Yo no le encuentro motivos, más allá de la política y no sé por qué no salen los nombramientos. Este tema ha quedado inmerso en los cambios legislativos y no se lo ve como algo de primera necesidad y urgencia”, apuntó.

El Ejecutivo y Legislativo “tienen que priorizar esto y movilizar las ternas, por eso digo que corresponde al poder político. En Junín hay dos ternas firmadas de 2019 y no están saliendo. Creo que tendrían que haber salido con prioridad”, señaló.

“La pandemia paró los exámenes. Ahora se está hablando de hacerlos a distancia y en mayo estarían en condiciones de llamar a los nuevos exámenes que serían masivos. Será una movida muy importante”, señaló.

“Hay muchos concursos que están con ternas formadas que podrían movilizarse porque depende del Ejecutivo”, subrayó.

Reestructuración

Ante la falta de fiscales, Mastrorilli indicó que el trabajo se “sobrecarga mucho” por lo que debió reestructurar el trabajo “con la cantidad de fiscales que van quedando, haciendo un esquema de atención que pueda cubrir nuestras funciones”.

“A los funcionarios del Ministerio Público y las Ayudantías uno trata de ponerlos en la instrucción y reservar al fiscal para los actos que son indispensables como los juicios”, reconoció.

“Sabiendo que no depende de nosotros, lo que uno trata es armar un esquema de trabajo para sostenerse con los que hay. Tenemos un desafío”, destacó.

Y aclaró que “esta ola de tantas vacancias suele suceder porque los funcionarios ingresaron en un mismo momento y se acoplan las jubilaciones que llegan juntas”.

Consejo de la Magistratura

El martes por la mañana sesionó el Consejo de la Magistratura en el Salón Auditórium del Colegio de Abogados de Junín. En la reunión se trató la demora que hay en el proceso de selección y designación de jueces, fiscales y defensores oficiales.

Participaron todos los miembros del Consejo de la Magistratura bonaerense, incluyendo al presidente del cuerpo y juez de la Suprema Corte, Sergio Torres, y el vocal titular y presidente del Colegio de Abogados de Junín, Pablo Rasuk.

Al respecto, Torres destacó que “la falta de cobertura de vacantes es un problema grave y afecta a la administración de la Justicia”. El funcionario hizo referencia al servicio que brinda el Poder Judicial como pilar del Estado a la comunidad, y explicó que el Consejo de la Magistratura debe “cumplir con las exigencias constitucionales y fomentar las coberturas de las vacantes generando las ternas”.

El presidente del Consejo atribuyó la responsabilidad por la demora en la cobertura de nuevas vacantes a los efectos de la pandemia. Según explicó a este diario, “hace un tiempo que no se toman exámenes”, como consecuencia de la situación sanitaria, y es por ello que apuntan a “retomar el ritmo habitual con una agenda presencial”.

En dicho sentido, Torres explicó que durante este mes y el próximo se llevará a cabo un reempadronamiento digital de todos los postulantes, para, posteriormente, abrir los concursos y tomar los exámenes, un paso fundamental en la asignación de magistrados del Poder Judicial. “Es algo que se va a hacer en breve”, remarcó.

Aun así, destacó que desde la Justicia también trabajan para que los demás poderes intervengan en el proceso de forma activa. “Nuestro trabajo también es hacer lo posible exhortando al Poder Ejecutivo para que envíe los candidatos al Senado, para que sean cubiertas las vacantes”, amplió.

Vacantes

Las vacantes fueron generadas por el retiro de Ángel Quidiello en 2017; Silvia Ermácora y Mirta Monclá en 2018; Carlos Colimedaglia en 2020; y las renuncias de José Alvite Galante y Javier Ochoaizpuro en 2021.

Además, se sumó la salida por jubilación del fiscal de Chacabuco, Daniel Nicolai, y de Sergio Terrón, mientras que la fiscal Vanina Lisazo se encuentra con licencia. Por su parte, la UFIJ N° 13 está creada, pero nunca tuvo un fiscal designado.

