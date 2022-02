A un ex arquero de River lo contrató un equipo de no existía.

Ezequiel Muth, ex arquero de las inferiores de River, sufrió una estafa que pocos pueden llegar a entender. En este sentido, el jugador contó en Twitter que viajó hasta Dubai luego de que un club lo haya contratado y al abrirse el fixture él y otros de sus compañeros, se dieron cuenta que el equipo no existía.

El joven de 22 años dejó River Plate en 2018 y allí partió hacia Europa para disputar partidos en algunos clubes del ascenso. Luego, en 2021 Muth se va hacia Emiratos Árabes en donde jugó seis meses en el equipo Al Hilal United. En su paso por el club, el empresario argentino y director deportivo de Al Ittifaq, Cristian Martín Echenique, le habló por un posible pase a otro equipo, pero terminó siendo toda una estafa.

"Me habló un día por Whatsapp y él se presentó como el director deportivo del Al Ittifaq. Es un club que existe, que lo conozco y que lo enfrenté cuando jugué en Al Hilal United", explicó Ezequiel en La Página Millonaria, quien confirmó que tras acordar algunos números cerró su pase a fines de agosto de 2021.

El arquero señaló que luego de cerrar el contrato fue hasta Dubái, pero a la semana de entrenar con el Al Ittifaq, Echenique discute con el presidente del club porque él había ido con un sponsor que en realidad era mentira: “Fue con un papel falso bien hecho, pero que no era real. En ese club se dieron cuenta que el sponsor no existía y lo rajaron. Entonces nos dijo que había sacado una licencia para fundar un nuevo club y el que no iba con él se tenía que volver a casa", relató.

Sin dudas esto lo dejó situado en el medio de una disputa muy extraña. Ahora, Ezequiel no jugaría partidos en el gran equipo árabe, si no que sería parte de un club del ascenso que recién iniciaba. Pese a la situación, él gastó todos sus ahorros para viajar a Dubái y eso generó que tuviese que aceptar jugar en ese equipo.

Muth comentó que Echenique le anunció a él y a sus compañeros que el nuevo club se llamaría Gie FC Dubái y también les dijo que serían inscriptos en la segunda división de la liga local. Pero eso no fue así. Cuando se dio a conocer el fixture de esa categoría el club no estaba inscripto en el campeonato, es decir no existía.

"Íbamos a competir en la segunda división, faltaba un mes para que el torneo arranque, nos estábamos preparando y el primer inconveniente surgió cuando salió el fixture y nuestro equipo no estaba. Él nos había mostrado que tenía la licencia, habíamos hecho una cena festejando que el equipo iba a competir y el equipo no estaba", indicó Ezequiel quien también señaló que el club todavía no tenía cuerpo técnico.

Pero eso no era todo. El club comenzó a tener problemas en el pago de los sueldos. “Empezó a patear el pago de los sueldos y nos pedía plata a nosotros. Por ejemplo, a mí me pidió 400 dólares. Íbamos a entrenar en una cancha alquilada que Echenique nunca pagó", manifestó Muth.

El equipo estaba integrado por cuatro argentinos, seis paraguayos, tres brasileños, un portugués, un nigeriano, un indio, un egipcio y algunos jóvenes locales que también fueron estafados en todo sentido. "Una noche me mostró las empresas que tenía, la plata que movía y dije: bueno, listo, tiene con qué. También inventó que tenía una empresa en Argentina de e-commerce que quería hacerle competencia a Mercado Libre. Era increíble, tenía todo armado. PDF, Words, todo para hacerlo real".

Aunque todo había sobrepasado un límite, Muth señaló que los 19 jugadores vivían en una casa con solo cuatro habitaciones y que por un mes y medio comieron solamente huevo, banana, arroz y pollo. A su vez las discusiones entre el empresario y los deportistas eran cada vez más violentas hasta el día en un entrenamiento un compañero marroquí cae mal y se saca el brazo de lugar: “Estuvimos una hora esperando la ambulancia y el colmo de todo fue que cuando llegó la ambulancia no tenía para pagarle. Ahí dije: ‘listo, no entreno más’".

Luego de que todos los jugadores hayan abandonado la casa, Ezequiel fue contratado por el club “Tricarico” en donde ya disputó dos partidos y tiene valla invicta. "No pude hacer una denuncia porque no tenía plata para un abogado. Pero hay un socio de él al que le debe dinero por los alquileres de cancha y ahora está juntando pruebas contra él", confirmó.

"Le diría que todo vuelve, no lo odio, pero deseo con toda mi alma que no se lo pueda a hacer a nadie. Porque la gente tiene sueños, trabaja un montón y no puede ir por la vida cagando a la gente. No se va a salir con la suya, dentro de poco va a caer", concluyó Muth.

____________________________________

Seguinos en Twitter