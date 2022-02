El joven acusado de haber asesinado a un jubilado en San Nicolás se declaró inocente

Un joven de 24 años, acusado de haber cometido el crimen de un jubilado de 80 años, asesinado a palazos en una zona rural de la localidad bonaerense de San Nicolás, en un asalto en el que el hermano de la víctima resultó gravemente herido y permaneció 10 horas junto al cadáver de su familiar, se declaró inocente y aseguró que no conocía a las víctimas, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Matías Castañares, quien fue imputado por la fiscal María Belén Baños por el delito de "homicidio calificado por ensañamiento y por placer en concurso real con robo calificado por el uso de arma", que prevé la pena de prisión perpetua.

Fuentes judiciales informaron que el acusado se negó a responder preguntas de la representante del Ministerio Público pero dijo ser inocente y que desconocía a las víctimas del hecho, aunque continuará preso a disposición del Juzgado de Garantías.

Su detención fue realizada ayer por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local a partir de numerosas entrevistas con habitantes de la localidad de Erézcano, Conesa y Pergamino y algunos allanamientos.

También contribuyó a la detención del acusado la descripción que dio el hermano de la víctima a los investigadores.

Castañares, quien trabaja como malabarista y limpiavidrios en la calle, es de la localidad de Pujol, partido de Pergamino, pero no tenía domicilio fijo ya que dormía en diversos domicilios transitorios de familiares y conocidos de esa zona rural del norte bonaerense.

Detectives de la DDI de San Nicolás realizaron un relevamiento de nueve kilómetros desde la localidad donde ocurrió el hecho, Erézcano, hasta La Emilia, puerta por puerta en cada una de las fincas rurales de la zona en búsqueda de algún elemento de interés para la causa, lo cual permitió la detención del sospechoso.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Baños, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial San Nicolás, quien dispuso las diligencias de rigor.

El hecho ocurrió el martes pasado por la mañana en un campo ubicado en la localidad de Erézcano, perteneciente al mencionado municipio del norte de la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando un delincuente ingresó armado con un palo a la vivienda en la que vivían los hermanos Bosch.

El asaltante los amenazó con fines de robo y comenzó a pegarles con el objeto contundente, tras lo cual sustrajo unos 200.000 pesos y una escopeta calibre .16 que había en la casa.

Según las fuentes, el menor de los hermanos falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que el mayor fue atado con precintos y estuvo al lado del cuerpo desde las 8 hasta las 18.

A esa hora, un vecino de un campo lindero se dirigió al lugar y escuchó los gritos de auxilio del hombre herido, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Felipe, donde quedó internado con varios golpes.

Personal policial fue alertado del crimen y comenzó a recabar datos para identificar al delincuente que cometió el crimen.

Además, los pesquisas analizaron algunas cámaras de seguridad de la Ruta 188 con el objetivo de establecer la posible ruta de escape del homicida, dado que en cercanías de la zona donde sucedió el asalto no había ninguna.