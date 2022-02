Brutal entradera en Junín: “Nunca pensamos que podía pasarnos esto”

Como informó Democracia, en la noche de este jueves, al menos tres delincuentes armados ingresaron a una vivienda de la calle Alvear y Necochea en barrio Villa Talleres de Junín, donde sorprendieron a una familia a la que le robaron dinero.

“Fue una noche bastante complicada que uno nunca piensa que le va a tocar”, expresó con bronca Martín, una de las víctimas de la brutal entradera.

Sobre el hecho, contó: “Yo estuve todo el tiempo en mi casa. Tenía la moto afuera, abrí el garaje para sacar el auto, entré la moto, cerré el portón, dejé el auto en marcha y volví a ingresar a la casa a agarrar la billetera porque ya me iba”.

Tras dejar la puerta entreabierta, en ese momento “veo que alguien entra, pensando que eran amigos que suelen venir, hasta que sacaron el revólver y nos dijeron ‘todos abajo’”, explicó. Y agregó: “Me golpearon y por suerte a mi madre no la tocaron. Enseguida me cubrieron la cara y me ataron los pies y a mi mamá también. Buscaban algo que no había, como oro por decir”.

“Algo positivo es que no estaba mi hija que siempre está conmigo y se había ido hacía un ratito. Estamos tomándolo con calma y nunca pensamos que podía pasarnos esto, ya que este es un barrio tranquilo. A todos nos llamó la atención el hecho”, sostuvo.

“Obviamente uno se queda con miedo porque son cosas que uno ve en el Gran Buenos Aires. La verdad que no puede ser que se le dé tanta soga y hay que poner un poquito más de firmeza en algunas cosas porque lamentablemente uno se termina acostumbrando y eso no puede ser así”, finalizó.

Cabe destacar que a raíz del ilícito, se montó un amplio operativo cerrojo en toda la Región para dar con los delincuentes que se movilizaban en un auto Ford Focus color rojo.

Según pudo saber Democracia, personal de la Policía de Lincoln fue alertada para realizar operativo en ruta hasta altas horas de la noche junto a Policía Vial.

Hasta el momento, el vehículo no fue identificado y los delincuentes continúan prófugos.

