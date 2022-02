Cocaína envenenada: Aún aguardan los peritajes toxicológicos

El fiscal de San Martín que investiga las 24 muertes por consumir cocaína adulterada en la zona noroeste y oeste del Conurbano provincial, aguarda para los próximos días los informes de las pericias toxicológicas y, los resultados complementarios de las 12 autopsias que se llevan practicadas hasta el momento, con el fin de establecer qué sustancia provocó la cadena de fallecimientos, informaron fuentes judiciales. Germán Martínez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, es quien espera esa información, que considera clave. “Los informes preliminares de las primeras 12 autopsias ya se realizaron. Los mismos no arrojaron demasiada luz sobre la sustancia, por lo que se esperan los informes complementarios de las pericias de vísceras y de sangre”, se detalló. Al parecer, ninguno de los análisis en los cromatógrafos del laboratorio forense de la Procuración bonaerense logró develar cuál es el elemento de “corte” y tampoco encontró rastros de fentanilo, que era la hipótesis principal. Por eso se continúa con el análisis de las muestras secuestradas en el asentamiento “Puerta 8”, de la localidad de Loma Hermosa, que se divide entre los partidos de Tres de Febrero y San Martín, probándolas con diferentes reactivos para ir despejando interrogantes. Los informantes mencionaron que son más de 60 las personas que continúan internadas por intoxicación en distintos hospitales. El principal sospechoso de comercializar la droga es Joaquín Aquino (33), alías “El Paisa”, quien tenía pedido de captura por otra causa y fue detenido en la madrugada del jueves junto a otras seis personas por una causa iniciada en agosto pasado por la Justicia Federal. Sin embargo, a raíz de diversas coincidencias detectadas por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína. Las fuentes adelantaron que hasta el momento no habría previstos nuevos allanamientos. En tanto, será peritada el arma Glock calibre 9 milímetros con la numeración suprimida secuestrada en la vivienda de “El Paisa” para establecer si estaba apta para disparar. Además, se solicitó autorización al Juzgado Federal de Tres de Febrero para abrir el contenido de los teléfonos celulares de los detenidos, medida de la que se espera su aceptación en las próximas horas. También se realizará el peritaje a la droga incautada -unas cinco mil dosis- en la vivienda del principal acusado en la causa, para saber si tiene relación con la cocaína distribuida en Puerta 8. Se sabe que la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Aquino, que es de nacionalidad paraguaya, aunque esa medida recién “se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre su persona”.

Sin ocho falanges

En torno a la venta de droga, se conoció otro bestial episodio en el que un hombre fue atacado a machetazos y, perdió ocho falanges de sus manos, a causa de haber robado una bolsa con droga en la Villa Sarmiento de San Martín. La víctima, que está internada en grave estado en el ex hospital Castex, además fue atacado a mazazos en sus rodillas. Por esta bestial agresión, cabe destacar, hay un detenido.

La advertencia de una fiscal especializada en narcotráfico

Para la fiscal federal Mónica Cuñarro, especializada en narcotráfico, la muerte de 24 personas por consumo de cocaína adulterada “es una consecuencia de la pandemia en el negocio de la droga”. Creadora en 2010 de la primera unidad fiscal especializada en la lucha contra el narcotráfico y delitos complejos, Cuñarro sostuvo que en medio de las limitaciones y la crisis económica que trajo el Covid-19, “el mercado de la droga en Argentina se diversificó en pequeñas bandas como la ligada a esta tragedia”, para ella, “por un error de mezcla”. “Los proveedores son siempre los mismos. La mayoría son de Colombia, Perú y Bolivia, pero eso no es lo que más vale. Lo que más valor tiene es la ruta, el transporte, la logística, la frontera, la corrupción en los funcionarios policiales, estatales, judiciales. Argentina es una plaza interesante por tres cuestiones: primero por sus salidas al mar, por la calidad de sus precursores químicos y los recursos humanos”, destacó Cuñarro. Por último, sostuvo que “si no se toma la decisión de no dejar que las policías hagan lo que quieran territorialmente, si no se hace mejor inteligencia, no se sigue la ruta del dinero, el destino de Argentina va a ser la conformación de oligopolios de estas bandas y lo que vemos como pequeñas fotos en Rosario, se va a extender en la ciudad de Buenos Aires, la provincia y el resto del país”.