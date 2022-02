En ocasiones la cocaína se estira con “veneno en polvo para ratas”

"Los que hacen este tipo de cosas son gente sin escrúpulos.

Tenemos que entender a estos tipos como delincuentes, en todos los aspectos", enfatizó Izaguirre, después de conocerse la noticia de la muerte de al menos una docena de personas debido al consumo de cocaína de altísima toxicidad.

En una entrevista con NA el especialista también cargó contra las fuerzas de seguridad, al sostener que "saben dónde se venden drogas y no hacen nada por frenar" la comercialización de estupefacientes, en especial, en la provincia de Buenos Aires.

A continuación, un resumen de sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas:

NA - ¿De qué hablamos cuando hablamos de droga adulterada?.

CI - Cuando hablamos de droga adulterada, hablamos en realidad de droga estirada. Muchas veces, la cocaína es estirada al punto de comercializarse en un 15% de pureza, el resto es todo elemento de estiramiento. Lo que más se ha venido usando en los últimos tiempos es el manitol, que es un elemento inocuo que permite estirar la cocaína sin ningún inconveniente para las personas que consumen.

- No parece ser éste el caso...

- No, lo que se ve normalmente en este tipo de hechos es el estiramiento con veneno en polvo para ratas, que produce la muerte de la persona que la consume. Los que hacen este tipo de cosas son gente sin escrúpulos. Tenemos que entender a estos tipos como delincuentes, en todos los aspectos. Les importa un rábano si la persona queda deteriorada. Porque no hay que quedarse solo en los que mueren.

- ¿De qué tipo de deterioro hablamos?.

- Hay mucho ACV en jóvenes que es producto del consumo de cocaína adulterada. Hablamos de personas de 25 o 30 años, a las cuales les explotan las venas en el cerebro. Lo peor es que estos "problemas físicos" no son contabilizados por los hospitales como consecuencia del consumo de cocaína.

- ¿Están en condiciones las fuerzas de seguridad argentinas de combatir este tipo de narcotráfico?.

- Lo que nos tiene que llamar la atención, que quedó de manifiesto en este caso, es que las fuerzas de seguridad ya tienen el lugar donde se comercializó la sustancia. Es decir que las fuerzas de seguridad ya saben quiénes son, donde están, qué comercializan. Y recién cuando aparece alguno que comercializa alguna sustancia peligrosa para la salud de los compradores hacen este tipo de allanamientos. Es decir que las fuerzas de seguridad saben dónde se venden drogas y no hacen nada por frenar la venta de drogas, que domina toda la provincia de Buenos Aires, en particular el partido de San Martín.