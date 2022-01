Asesinan de un balazo en la cara a un expolicía para robarle el auto

Poco más de 48 horas después de que tres delincuentes asesinaran en un asalto a mano armada a Félix Emanuel Costa (64) en la puerta de su casa de González Catán; el mismo número de malvivientes le dieron muerte a otro ex efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) en una situación similar. La víctima fatal, identificada como Abel Horacio Santa Cruz, de 67 años, fue ultimado de un disparo en la cara en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Al igual que en el crimen de Costa, la banda quería el vehículo y el damnificado se resistió al atraco. En ese marco, Santa Cruz recibió un tiro y fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien de Isidro Casanova. “Ingresó en estado crítico”, reveló una fuente. Los médicos intentaron asistirlo, pero no había mucho que pudieran hacer. Falleció a los pocos minutos.

“YA FUERON IDENTIFICADOS”

Voceros de la pesquisa indicaron que el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 20, en el cruce de las calles Settino y Del Colegio. Hasta ese lugar se movilizó un patrullero de la comisaría Séptima del barrio Los Pinos, a raíz de una denuncia que alertaba por un herido de bala en la vía pública. Al llegar a la escena, los uniformados se encontraron con Santa Cruz, un sargento primero retirado de la PFA, quien presentaba una herida sangrante en el rostro. Mientras esperaban el arribo de una ambulancia, los agentes se entrevistaron con familiares de la víctima y testigos del episodio. Así pudieron establecer que Santa Cruz estacionaba su Toyota Etios frente a un kiosco, y en ese momento fue interceptado por al menos tres delincuentes que descendieron de un Fiat Punto blanco. Al menos dos de los asaltantes portaban armas y las utilizaron para intimidarlo. Le exigieron la entrega de sus pertenencias y la llave del rodado, pero el sargento retirado se resistió. Entonces, uno de los ladrones le disparó a quemarropa y la bala impactó en el ex policía, a la altura de la cabeza. Con el robo sin consumar, los atacantes huyeron en el mismo auto en el que habían llegado. La investigación llevada a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional mencionada, y por el fiscal de la causa Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, determinó que el Fiat Palio había sido robado en Rivera Indarte y Miro, en Villa Luzuriaga, también de La Matanza. Asimismo, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, además de recabar testimonios en la escena. En esa línea, portavoces de la pesquisa indicaron que los autores del homicidio “ya fueron identificados”. El hecho fue caratulado por el fiscal Medone como “homicidio en ocasión de robo”. El último destino en funciones del sargento primero Santa Cruz fue en la División Seguridad a cargo de los Tribunales federales de la calle Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Como se dijo, el pasado 20 de enero, también por la noche, Félix Emanuel Costa, un efectivo retirado de la PFA de la División Bomberos, fue interceptado por tres desconocidos cuando llegaba en su camioneta Ford Ranger a su casa junto a su esposa. Querían el vehículo, pero el ex policía intentó resistirse al asalto con un arma 9 milímetros. Los asaltantes, al ver que Costa intentaba tomar su pistola, le dispararon con un arma calibre 380, según indicaron las fuentes. Conmocionados por el incidente, vecinos subieron al herido a un Fiat Mobi, un vehículo particular que sirvió para trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Simplemente Evita, donde falleció como consecuencia de sus heridas. Voceros judiciales precisaron que el disparo que recibió Costa ingresó por el tórax y salió por el omóplato. En esta ocasión, los ladrones escaparon con la Ranger de la víctima, que luego abandonaron en Villa Dorrego.