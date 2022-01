Los Toldos: una mujer denunció que le robaron casi 4 millones de pesos

Otro hecho de estafa a una anciana se registró el último fin de semana en Los Toldos.

El día viernes 7 de enero, una mujer de 85 años fue engañada por desconocidos. Uno de ellos la llamó por teléfono y le dijo que era su hijo, avisándole que iban a ir del banco a su casa para retirar los dólares que ella tenía, a fin de verificar su autenticidad.

Estas personas fueron a su domicilio, ella les entregó 19 mil dólares y se fueron, concretando el ilícito. El hecho produjo la indignación de la anciana y de sus familiares, ante tamaño robo.

Más detalles

El clásico "cuento del tío" a personas ancianas, generalmente mujeres, sigue surtiendo efecto.

Desprevenidas, las personas atienden el teléfono ante el llamado y ahí empieza el engaño. En este caso la voz que le decía que era su hijo, que estaba en el banco, que los dólares que ella tenía ahorrados podían ser falsos y que entonces iban a ir a verificar su autenticidad, que el mismo gerente iría.

Así lo hicieron, un hombre se presentó en el domicilio de la anciana, ella le entregó todo lo ahorrado durante toda su vida, una alta suma de dinero, casi 4 millones de pesos en dólares.

Los investigadores estiman que serían al menos dos los individuos involucrados en este robo y que las cámaras de seguridad de Los Toldos, y de la zona, seguramente registraron sus movimientos, por lo cual crece la investigación para dar con los malvivientes.

No solamente hay cámaras públicas del Municipio de General Viamonte, sino también privadas, que pueden ser investigadas, asimismo el registro telefónico a fin de identificar y detener a los estafadores.

Luego del hecho, la jubilada habló con sus hijos y se dio cuenta de la estafa, por lo que de inmediato presentó la denuncia.

Lo cierto es que según lo denunciado por la mujer, identificada como Olinda Elma B., a ella le robaron una alta suma de dinero, en dólares, alrededor de 19 mil, que al valor del dólar blue sería casi 4 millones de pesos.

En el hecho tomó intervención la Policía de Los Toldos y de General Viamonte.

Consejos

Ante el incremento de estafas, una modalidad de robo que afecta cada vez más a los jubilados en todo el país, se recomienda tomar una serie de precauciones a la hora de recibir llamados dudosos.

Los principales perjudicados en este delito son los jubilados y pensionados, las personas con problemas económicos o personas desprevenidas.

Por lo general, los estafadores contactan a sus víctimas a través de un llamado telefónico, email, mensaje de texto o redes sociales.

En la mayoría de los casos, los delincuentes que intervienen se hacen pasar por un familiar, obtienen datos claves, hablan con autoridad, tratan de agradar y una vez que lo logran: cometen la estafa.

Recomendaciones para evitar este tipo de engaños.

1) Nunca dar datos personales, ni de la familia.

2) Nunca brindar datos bancarios.

3) No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos.

4) No entregar dinero.

5) No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad, luego de recibir este tipo de llamadas.

6) No hacer transferencias luego de recibir este tipo de llamadas

7) No brindar claves bancarias.

8) Ningún banco, empresa y organismo oficial puede retirar dinero de su casa o le entregará premios mediante esta modalidad.

9) Alertar siempre a familiares y amigos.

10) Cortar la comunicación y llamar al 911.

____________________________________

Suscribite al Vespertino y recibí las noticias de la tarde