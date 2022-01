Asesinó a su expareja en San Andrés de Giles

Una mujer de 32 años fue asesinada a puñaladas en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles por su expareja, quien quedó detenido tras haber intentado fugarse, informaron fuentes policiales.

El femicidio se registró en la mañana de ayer en calle Rawson entre calles 51 y 53 del mencionado distrito, ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía la víctima, identificada como Cintia Cerrudo.

Fuentes policiales informaron que personal de la comisaría local fue alertado porque un hombre de 41 años estaba atacando a una mujer.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que Cerrudo había fallecido a raíz de varias heridas de arma blanca, mientras que el acusado fue detenido cuando intentaba huir corriendo.

Según las fuentes, los investigadores determinaron que no había restricción de acercamiento y esta tarde mantenían entrevistas con testigos que pudieran haber visto el asesinato.

Además, personal de Policía Científica realizaba las pericias correspondientes en la escena del crimen.

El hecho es investigado por personal de la Ayudantía Fiscal de San Andrés de Giles y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Mercedes, que dispuso que en las próximas horas se haga la autopsia.

"No pensó en los hijos que tenían en común hdrmp... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido", publicó una familiar de la víctima en Facebook.