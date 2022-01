Tras festejar Año Nuevo, regresó a su casa y le habían robado alhajas de oro

Distintas alhajas de oro fueron sustraídas de una vivienda del barrio Belgrano de Junín durante los festejos de Año Nuevo, mientras sus moradores no estaban.

El ilícito bajo la modalidad escruche ocurrió en República Libanesa al 350, y al cierre de esta edición la policía continuaba buscando pistas en los registros fílmicos de algunas cámaras de vigilancias instaladas en la zona para dar con los malvivientes.

Según informó a Democracia la damnificada María Elena, de 91 años, el viernes 31 de diciembre salió a cenar con su familia para recibir el año 2022. Alrededor de la 1.30 de la madrugada regresó a su vivienda y se topó con una escena más que preocupante: la ventana trasera estaba destrozada y el interior completamente revuelto.

Los delincuentes se dedicaron a revolver cajones hasta encontrar los elementos de valor, si bien se sospecha que fueron en busca de dinero en efectivo que no había.

“Vinieron acá, rompieron toda la ventana y toda la cerradura. Pasaron por la abertura de la cocina, rompieron la reja y después el vidrio. Entraron por el techo”, afirmó la víctima en diálogo con Democracia.

“Me tiraron todo al suelo, los muebles, los cajones, y la ropa. Me robaron todas las alhajas de oro: un reloj que lo tenía de los 18 años y hoy tengo 91; dos pulseras, un anillo, medallitas, y aros que eran de mi mamá. Me dejaron sin nada”, dijo.

“Habíamos salido a las 21, y cuando volvimos a las 1.30 encontramos toda esta situación. Para mí nos han seguido y buscaban dinero”, informó. Y aclaró que los vecinos tampoco estaban, cuando ocurrió el hecho.

“Me agarra un poco de tristeza por todo lo que me llevaron porque tenía un valor sentimental”, expresó con dolor. Y agregó: “Cuando a uno le pasan las cosas, te das cuenta de lo que se siente”.

Además, aclaró que “ya vino tres veces la policía a tomar huellas dactilares”.