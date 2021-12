Intensificarán los controles de alcoholemia y nocturnidad para las Fiestas en Junín

La municipalidad de Junín lanzó una fuerte campaña de concientización para reducir el uso de pirotecnia, y mantener los cuidados sanitarios, mientras que se reforzarán los controles de alcoholemia y nocturnidad, previo a los tradicionales festejos de fin de año y Navidad, se informó oficialmente.

La comuna busca garantizar la seguridad e integridad de los juninenses, previniendo inconvenientes en la vía pública; evitando los riesgos generados por el consumo de alcohol al volante o la asistencia a fiestas clandestinas e instando a no utilizar pirotecnia, explicaron desde el municipio.

“Se pide que no manejen si bebieron alcohol y que tengan mucho cuidado. Los operativos van a estar más que nada durante la madrugada del 25 de diciembre y 1 de enero. Se van a armar como todos los años en el camino a la laguna, en la Circunvalación y en los lugares donde haya mayor conflicto como en los cruces de ruta”, afirmó el secretario general, Luis Chami.

En este sentido, se informó que reforzarán los operativos de nocturnidad para "prevenir el desarrollo de fiestas o actividades que no estén permitidas" en tanto se ampliarán los tests de alcoholemia y controles vehiculares en la vía pública.

Asimismo, remarcaron la importancia de tener en cuenta que los fuegos de artificio perjudican seriamente la calidad de vida de las personas con autismo, las mascotas y, además, tienen un fuerte impacto en la contaminación del ambiente, por lo que se encuentra prohibida la pirotecnia sonora.

En cuanto a los cuidados sanitarios, el Municipio recomienda que se refuercen las medidas de auto protección como el uso del tapaboca-nariz cuando se esté en espacios cerrados, y que se mantenga la debida ventilación cruzada. El distanciamiento social es otra de las formas de prevenir situaciones de contagio, se recordó.

Asimismo, en este marco, señalaron que la seguridad vial es otro de los puntos de suma importancia en estas fechas donde los brindis abundan, por lo que recuerdan que quienes conducen vehículos no deben beber alcohol, apelando a la responsabilidad para que siempre haya un conductor designado.

De igual modo, busca concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas para llevarse a cabo.

En ese contexto, se informó que buscan sensibilizar a madres, padres y adultos responsables para que hablen con los jóvenes sobre los posibles peligros y consecuencias de concurrir a estas fiestas, e instarlos a colaborar con el Municipio denunciando la realización de eventos ilegales a la línea municipal 147.

