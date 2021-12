Por el hacinamiento, el juez ordena que no envíen más presos a las cárceles de Junín

El Juzgado de Ejecución Penal 1 De Junín, a cargo del Dr. Silvio Mario Galdeano, le requirió al Servicio Penitenciario Bonaerense, a la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia, y a la Dirección General Asistencia y Tratamiento, que se abstengan de disponer el ingreso a las tres unidades penitenciarias de Junín, de personas privadas de la libertad que se encuentren anotadas a disposición de otros magistrados que no sean del Departamento Judicial de Junín, Pergamino, o supletoriamente de San Nicolás y Mercedes.

En este sentido, en la presentación a la que tuvo acceso Democracia, se afirmó que hay superpoblación y hacinamiento carcelario en nuestra ciudad.

En efecto, en la actualidad la UP 16, cuyo cupo es de 133 plazas, aloja a 199 internos, de los cuales 84 corresponden al departamento judicial de Mercedes; la UP13, con un cupo de 672, contiene a 1160, con 573 perteneciente al Departamento Judicial Mercedes; la Alcaidía Penitenciaria 49, que tiene un cupo de 407, la habitan 935 detenidos, siendo 446 de ellos pertenecientes a la citada jurisdicción mercedina.

“A todo esto, el Departamento Judicial de Mercedes hace unas semanas metió veda a la Unidad 5 de Mercedes no recibiendo más presos, pero mandan para acá”, explicó al respecto el secretario general de Gobierno, Luis Chami.

Y agregó: “Las cárceles son suficientes para presos de esta zona”. Por ejemplo, las celdas tienen capacidad para cuatro y viven actualmente un promedio de 14 internos.

Y explicó que “el módulo sanitario que hicieron está casi sin funcionar. No hay personal y faltan médicos”.

El oficio

En la notificación del Juzgado de Ejecución Penal 1, se deprende que “se encuentra vigente lo ordenado en fecha 15/10/2019 por el suscripto, quedando suspendido el ingreso al Complejo Penitenciario Junín (integrado por las Unidades 13, 16 y Alcaidía 49), de internos anotados a disposición de otros jueces que no correspondan al Departamento Judicial de Junín, Pergamino y/o San Nicolás, ello hasta alcanzar el cupo real asignado a cada uno de dichos establecimientos”.

“A lo aquí dispuesto deberá darse cumplimiento de manera inmediata, bajo apercibimiento de poner el asunto en manos del agente fiscal que por turno corresponda en caso de omisión y/o de aplicación de sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas”, se indica

“Requerir al señor Jefe del SPB, y por su intermedio al área encargada de la infraestructura edilicia, para que tenga a bien instar la urgente reparación del Pabellón 5 ubicado en el sector A, de la Alcaidía Penitenciaria 49 de Junín. III”, expresa.

“Poner en conocimiento del presente, a sus efectos, al Ministerio de Justicia bonaerense, a la Jefatura del Complejo Penitenciario Norte, a las direcciones de las unidades 13, 16 y 49, a la subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad dependiente de la SCBA, a la EXCMA Cámara de Apelación y Garantías en los Penal Distrital Junín y a su par de Pergamino (Comités de Seguimiento Dtales, Ac. SCBA 3632/13). Notifíquese. Ofíciese por Secretaría a tales fines, con debida transcripción. Fdo. Dr. Silvio Mario Galdeano - Juez", subraya.